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МТС обеспечила связью все этажи «Volga Арены» в Нижнем Новгороде

МТС сообщает о завершении строительства телеком-инфраструктуры в новом универсальном многофункциональном спортивном комплексе «Volga Арена» на Стрелке в Нижнем Новгороде. Благодаря установленному оборудованию качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны на всех пяти этажах — от ледовых арен и раздевалок до трибун, кафе и технических помещений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование было смонтировано с учетом архитектурных особенностей арены: здание высотой 38 м и длиной 243 м, уникальная чаша с крутыми трибунами и обилие металлоконструкций требовали индивидуального проекта покрытия. Антенны и оборудование аккуратно встроены в интерьеры и технические зоны, не нарушая облик комплекса, а сеть рассчитана на пиковую нагрузку — более 12 тыс. одновременных пользователей.

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Стабильная связь доступна во всех зонах здания: на льду основной и двух тренировочных арен, на дорожках для керлинга, в тренажерных залах и раздевалках, в кафе и ресторане, лаунж-зонах, на трибунах обоих ярусов и в VIP-ложах, а также в административных и технических помещениях, включая комментаторские кабины.

«"Volga Арена" — это не просто спортивный комплекс, а новая точка притяжения для всего Приволжья. Хоккей для нижегородцев — часть характера города. "Торпедо" десятилетиями объединяет поколения болельщиков, и вся область живет от матча к матчу. Помимо хоккея здесь будут проходить самые разные большие мероприятия — от городских праздников до концертов и фестивалей. Внутренняя телеком-сеть позволит зрителям с первых минут делиться эмоциями в реальном времени, а организаторам — оперативно решать рабочие задачи даже в условиях пиковой нагрузки», — сказал директор МТС в Нижегородской области Василий Голуб.

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