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МТС запустила 5G на Ямале

МТС запустила 5G в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц и 2600 МГц сразу в двух городах – Салехарде и Новом Уренгое вблизи значимых объектов социальной инфраструктуры, жилых и промышленных районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС доступна в центре Салехарда в районе улиц Республики, К. Маркса, Свердлова, Чубынина, вблизи Администрации города, торговых центров «Апельсин», «Улей». Сеть нового поколения «ловит» в Городском парке, около социальных объектов – Ледового дворца «Ямал», Обдорской гимназии, в спальных микрорайонах по улице Зои Космодемьянской, а также на территории крупнейшего православного храма в Арктике - Кафедрального собора Преображения Господня. Кроме того, новые скорости доступны пользователям в районе дорог Салехард — Аксарка и Салехард — Лабытнанги — Харп.

В Новом Уренгое сеть 5G появилась на территории западной и северной промышленных зон, где сосредоточены крупные транспортно-логистические центры, что позволит ускорить темпы внедрения ИТ-технологий и автоматизировать промышленность.

Для запуска нового стандарта связи не потребовалось строительства новых базовых станций и подключения новых радиочастот. Поэтапное развертывание 5G происходит на действующих частотах LTE 2100 МГц и 2600 МГц в зонах максимальной активности абонентов по принципу технологической нейтральности. Это позволяет задействовать частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений. С 2027 г. в России предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Запуск 5G на Ямале – важное технологическое событие для региона. Связь нового поколения открывает колоссальные перспективы для масштабных индустриальных проектов: от внедрения сервисов для умного города до роботизации промышленности, автоматизации экологического мониторинга и безопасности на Крайнем Севере. Это мощный импульс экономике округа для дальнейшего роста и развития. Горжусь, что МТС первой в регионе развернула сеть нового поколения, обеспечив ямальцам высокоскоростной доступ к цифровой среде», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

«Для Ямала развитие связи нового поколения имеет особое значение. Мы последовательно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру округа, чтобы современные цифровые возможности были доступны жителям не только в повседневной жизни, но и при получении государственных и социальных услуг. Высокоскоростная связь также необходима для развития экономики, внедрения новых технологий на предприятиях и повышения качества жизни ямальцев», – отметил заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента ИТ и связи Константин Оболтин.

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