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Россияне отказываются от сайтов в пользу нейросетей

89% российских интернет-пользователей сегодня ориентируются на ИИ-ответы при поиске информации через «Яндекс» и Google. Это почти в два раза больше, чем год назад (52%), выяснили аналитики коммуникационного агентства Faves Communications. Взаимодействие аудитории с ИИ-ответами под поисковой строкой растет на фоне значительного снижения трафика на сайты — год к году ежемесячная аудитория сайтов Рунета сократилась уже на 29%, а аудитория «Алисы AI» в поиске — выросла на 18%. Об этом CNews сообщили представители Faves Communications.

43% опрошенных в 2026 г. рассказали, что им обычно достаточно ответов, которые сгенерировала нейросеть в поисковой выдаче (год назад — 28%). Еще 45% читают полученную от ИИ информацию, но затем все равно ищут дополнительные данные по теме (год назад — 24%).

Доля тех, кто вообще не обращает внимания на нейровыдачу в поисковиках, составила менее 4%, что в несколько раз меньше, чем годом ранее (17%). Еще 4% не читают ИИ-ответы, потому что сомневаются в их корректности (год назад — 7%). Любопытно, что доля тех, кто пока не сталкивался с ответами нейросетей в поисковых системах, в текущем году составила 3%, хотя еще осенью прошлого года составляла почти 25%.

Востребованность нейровыдачи в поиске выросла и по данным «Яндекса»: в IV квартале 2025 г. с ответами «Алисы AI» под поисковой строкой (без учета чата и приложения) ежемесячно взаимодействовали 46,5 млн человек, в I квартале 2026 г. — уже 48,3 млн, во II квартале 2026 г. — 49,5 млн, а в III квартале 2026 г. — уже 54,8 млн пользователей. То есть, за год аудитория «Алисы AI» в поиске выросла на 18%.

Популярность нейросетей для поиска информации растет на фоне ощутимого снижения трафика на сайты. Так, согласно статистике LiveInternet.ru, которую проанализировали аналитики Faves, суммарное количество просмотров сайтов Рунета в сентябре 2026 г. снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2025 г., а количество посетителей — на 29%. Еще более заметное падение показали сайты из категории «Новости и СМИ»: просмотры — на 44%, посетители — на 40%.

«Однако важно понимать, что нейровыдача не берется из ниоткуда: искусственный интеллект генерирует ответ на запрос пользователя, считывая информацию с различных источников. В первую очередь это сайты СМИ, так как именно они соответствуют необходимым критериям: качество данных и экспертность, структурированность материалов и удобство для машинной обработки, авторитетность источника (в том числе учитываются и его упоминания на других площадках), актуальность и регулярное обновление. В каком-то смысле у СМИ сегодня появилась новая аудитория в виде ИИ-агентов, и бизнесу нужно это учитывать. Нативные упоминания в качественных медиа помогают брендам попадать в ответы нейросетей, поэтому ценность работы со СМИ лишь возрастает», — сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства Faves Communications.

Изучив ответ, сгенерированный ИИ под поисковый запрос, только 14% опрошенных россиян никогда или крайне редко переходят по ссылкам на первоисточник информации. Показательно, что год назад доля таких респондентов составляла 43%.

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Снизилась и доля тех, кто, наоборот, всегда обязательно открывает сайт-источник — с 21% в 2025 г. до 8% в 2026 г. В то же время кратно выросло число россиян, которые обращаются к исходной фактуре, если речь идет о по-настоящему значимой и критичной для них информации: в 2025 г. их доля составляла 36%, сегодня — уже почти 78%.

Вместе с тем, за прошедший год люди стали чаще доверять информации из нейровыдачи (с 43% до 68%). Так, 35% интернет-пользователей вполне полагаются на ответы искусственного интеллекта при наличии ссылок на авторитетные источники, еще 22% — так как ИИ анализирует большой массив данных, а 11% уверены, что нейросети непредвзяты и просто не умеют врать.

«Замечу, что рост доверия к нейровыдаче прежде всего связан с отсылками к авторитетным источникам: за год этот показатель увеличился почти в два раза (с 18% в 2025 г. до 35% в 2026 г.). Роль площадки, где была опубликована исходная информация, становится все более весомой как с точки зрения алгоритмов искусственного интеллекта, так и в глазах самих читателей. Бизнесу стоит учитывать это в своей стратегии продвижения и стремиться попадать именно в те СМИ, которые пользуются хорошей репутацией у целевой аудитории бренда», — сказала Юлия Царева.

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Еще 19% опрошенных сохраняют определенный скепсис относительно информации и рекомендаций от нейросетей — и доверяют им лишь отчасти, так как считают, что ИИ слишком часто ошибается или дает некорректную интерпретацию фактов. Среди оставшихся 10% не доверяют нейросетям, потому что не хотят попасть под их влияние, а 3% — потому что уверены, что все ИИ-ответы проплачены. Интересно, что доля последних за год сократилась в семь с половиной раз.

Ответы нейросетей все чаще заменяют людям интернет-серфинг и переход на сайты, что меняет саму логику работы с аудиторией и контентом. Чтобы завоевать внимание и доверие публики, брендам сегодня как никогда важно формировать свою репутацию и популярность, опираясь на качество материалов, экспертность, насмотренность и критическое мышление.

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