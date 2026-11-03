Татарстан вошел в число наиболее активных пользователей инвестиционного сервиса МТС

МТС проанализировала объем пополнений инвестиционного сервиса «МТС Накопления» в Татарстане и других российских регионах. По итогам девяти месяцев 2026 г. аналитики зафиксировали увеличение накоплений в сервисе в семь раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На 115 тыс. счетов в «МТС Накоплениях» россияне хранят до 28 млрд руб. Активнее всего накопления используют жители Москвы и крупных регионов, в том числе и Татарстана.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится чуть более половины от общего объема пополнений в «МТС Накоплениях». Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%), Башкортостан, Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%), Самарская и Нижегородская области (по 1,2%). Меньше других регионов пользователи инвестировали через сервис в Чечне, Ингушетии и Ненецком АО.

Инвестировать в сервисе по ставке до 15% годовых через мобильное приложение «Мой МТС» могут абоненты любых операторов. Подать заявку на вывод денег можно в любой момент, срок вывода – до трех дней. По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков составила 13,06%.