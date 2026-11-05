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«АльфаСтрахование» застраховала исполнителей сервиса «Татани»

«АльфаСтрахование» сообщила о запуске страхования исполнителей «Татани» – онлайн-сервиса бытовых услуг, который помогает находить помощников для решения повседневных задач. Страховая защита действует при выполнении заказов и включает гражданскую ответственность исполнителей, а также страхование от несчастных случаев. Теперь все заказы на сервисе автоматически застрахованы. Об этом CNews сообщил представитель «АльфаСтрахования».

«Татани» соединяет людей, нуждающихся в поддержке, с проверенными помощниками, живущими поблизости. Сервис помогает в уходе за пожилыми людьми, домашними питомцами, а также в решении бытовых вопросов – например, с покупкой продуктов, походом в аптеку или выносом мусора.

Гражданская ответственность каждого исполнителя застрахована автоматически на 500 тыс. руб. по каждому заказу. Страхование покрывает вред, который может быть причинен заказчику, его имуществу или третьим лицам во время выполнения задания. Лимит по ущербу имуществу заказчика и вреду третьим лицам составляет по 100 тыс. руб., вреду жизни и здоровью заказчика – 300 тыс. руб. Страховая защита распространяется на покупку и доставку продуктов и лекарств, приготовление пищи, уборку и помощь по дому, мелкий бытовой ремонт, помощь с техникой, связью, цифровыми устройствами и документами. В перечень также входят сопровождение и прогулки, помощь во время поездок на общественном транспорте и посещения медицинских и государственных учреждений, уход за пожилыми и маломобильными людьми, выгул собак и другие бытовые, социальные и технические поручения немедицинского характера.

Исполнители «Татани» также застрахованы от несчастных случаев во время выполнения заданий. Страхование покрывает травмы и другие серьезные последствия несчастного случая, максимальная сумма выплаты составляет 200 тыс. руб.

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«Для сервисов бытовой помощи особенно важен вопрос доверия: исполнитель приходит домой к заказчику, работает с его имуществом, а в некоторых случаях помогает пожилым и маломобильным людям. Страхование позволяет снизить финансовые риски в непредвиденной ситуации и делает такую модель взаимодействия более защищенной для всех ее участников», – сказала Оксана Рыбкина, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

«Мы создаем «Татани», чтобы соединить поколения через простые добрые дела. Пожилым людям нужна помощь в повседневной жизни, а детям и подросткам важно учиться самостоятельности, ответственности и заботе о других. Мы хотим выстроить такое взаимодействие рядом с домом, с участием родителей и понятными правилами. Страхование становится частью этой системы доверия и позволяет родителям спокойно отпускать детей помогать, а пожилым людям – без опасений принимать эту помощь», – сказал Илшат Губайдуллин, генеральный директор «Татани».

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