Аудитория «Досок» от «МТС Линк» выросла в 12 раз за год

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, собрала годовую статистику пользовательской активности собственного сервиса онлайн-досок к трехлетию с момента запуска. В октябре 2026 г. месячная активная аудитория решения выросла в 12 раз относительно аналогичного периода 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Рост аудитории частично обусловлен уходом с российского рынка самого популярного решения в сегменте — платформы Miro. Очередной приток пользователей произошел в октябре 2026 г., когда Miro объявила о блокировке доступа из России и Белоруссии по IP-адресу. Ограничения не повлияли на возможности импорта из Miro в «Доски» от «МТС Линк»: перенести нужные проекты можно с помощью специального расширения. Число импортированных досок в октябре 2026 г. выросло более чем в 20 раз по сравнению с сентябрем 2026 г.

По данным опроса «МТС Линк», самая многочисленная профессиональная группа среди пользователей сервиса — преподаватели: их доля составляет 25%. Далее следуют специалисты в области ИT и разработки (9,7%), студенты (6,3%), специалисты по управлению проектами (6,2%) и продуктом (5,9%). При этом 42,4% пользователей выбирают «Доски» для работы, 32,7% — для личных задач, а 24,9% — для учебы.

В ноябре 2025 г. в «Досках» появился ИИ-помощник. Функция «Краткое содержание» собирает основные идеи и выводы обсуждения, а «Итоги ретро» фиксируют принятые решения, договоренности и дальнейшие шаги команды. В апреле 2026 г. возможности ИИ-ассистента расширили инструментами редактирования текста: теперь он помогает делать формулировки более лаконичными и понятными, а также исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

За год расширилась функциональность сервиса для совместной работы. В частности, пользователи получили возможность встраивать сторонние материалы, экспортировать доски в разных форматах и создавать кастомизированные шаблоны для типовых задач.

Корпоративным клиентам стали доступны инструменты администрирования, с помощью которых можно управлять командами, участниками и лицензиями, а также настраивать доступ к рабочим пространствам.

«Три года назад мы запустили свои онлайн-доски на фоне изменений рынка и растущего спроса на отечественные решения. Все это время мы развиваем их как часть единой платформы, а не отдельный сервис, ведь обучение и совместная работа не ограничиваются одним форматом: команды общаются, прорабатывают идеи и получают знания с помощью разных инструментов. Поэтому для нас важно, чтобы продукты дополняли друг друга, и пользователи могли получить все необходимое для работы и учебы в одном окне. В дальнейшем мы продолжим расширять возможности «Досок» за счет ИИ, который поможет быстрее структурировать идеи и превращать результаты обсуждений в конкретные задачи»,— сказал руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

«Доски» от «МТС Линк» используют для мозговых штурмов, планирования проектов, обучения и проведения ретроспектив. С их помощью команды визуализируют бизнес-процессы, составляют дорожные карты и канбан-доски, систематизируют идеи и совместно прорабатывают решения. Для обсуждения результатов в процессе работы пользователям доступны комментарии и голосования.