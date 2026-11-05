«Философт» обновила «Мажордом»: платежи, заявки и интеграция с «1С»

Компания «Философт» представила обновления платформы «Мажордом». Изменения затронули платежи за ЖКУ, обработку заявок, работу с приборами учета и интеграцию с «1С».

Компания «Философт» выпустила очередной пакет обновлений цифровой платформы «Мажордом». Изменения затронули административную панель для управляющих компаний и мобильное приложение для жителей. Основное внимание разработчики уделили автоматизации рабочих процессов, обработке платежей, управлению заявками и стабильности цифровых сервисов.

Одним из нововведений стала возможность оплачивать комиссию за жилищно-коммунальные услуги за счет управляющей компании. Для платежей банковской картой и через Систему быстрых платежей предусмотрена отдельная настройка комиссий. Таким образом, УК сможет самостоятельно определять условия оплаты, в том числе избавить жителей от дополнительных расходов на проведение платежей.

В мобильном приложении также реализовали автоматическую проверку статусов оплаты квитанций через ГИС ЖКХ. Если житель оплатил коммунальные услуги за пределами приложения, система обновит информацию о платеже после ночной проверки. Это позволит снизить риск повторной оплаты уже оплаченной квитанции.

Изменения коснулись и работы с клиентскими данными. «Философт» настроил интеграцию с «1С» для загрузки клиентской базы по договорам долевого участия. В административной панели также появилась возможность отслеживать состояние IoT-контроллеров: сотрудники УК смогут видеть статус подключения устройств, дату последнего выхода на связь и продолжительность непрерывной работы.

Для работы с обращениями жителей разработчики обновили систему распределения прав доступа. Возможности изменения статусов заявок теперь зависят от роли сотрудника. Директор, администратор и мастер участка могут выполнять все переходы между статусами, тогда как для остальных сотрудников предусмотрены ограничения в соответствии с их полномочиями.

Кроме того, в чатах по заявкам и заказам изменили принцип учета непрочитанных сообщений. Теперь каждый сотрудник видит собственный статус прочтения, независимо от действий коллег. При назначении ответственных система отображает полное ФИО сотрудника, включая отчество при его наличии, что позволяет избежать путаницы между однофамильцами.

В разделе диспетчеризации доработали учет показаний приборов. В карточке счетчика теперь отдельно отображаются значения, зафиксированные на начало месяца, и последние переданные показания. Дополнительно исправлена ошибка, из-за которой некоторые показания счетчиков горячей воды не учитывались при выгрузке данных.

Отдельный блок обновлений связан с технической стабильностью платформы. В мобильном приложении реализовали автоматическое переключение между облаками и кластерами при инфраструктурных сбоях. Также сократили время отображения экрана загрузки приложения с четырех до двух секунд.

Среди других изменений: обновление разделов административной панели после редизайна, возможность добавлять комментарии в карточки клиентов, настройка правил бронирования мест общего пользования и корректировка работы уведомлений.

Обновления направлены на сокращение ручных операций сотрудников УК, повышение точности учета данных и устранение технических ограничений при использовании цифровых сервисов.