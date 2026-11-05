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Исследование Russian Field: Эволюция Рунета и ограничение доступа к сайтам

Russian Field спросил россиян, какие изменения они замечают в работе Рунета — российского сегмента Интернета, объединяющего привычные пользователям сайты, сервисы и цифровую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Russian Field.

Пользование интернетом

В целом интернетом хотя бы иногда пользуются 92% россиян. Еще 8% не пользуются им или затрудняются ответить. Чаще всего интернетом пользуются респонденты 18–59 лет, а среди опрошенных 30–44 лет показатель достигает 100%. Интернет также несколько чаще используют более обеспеченные респонденты и люди с высшим образованием.

Изменения в работе Рунета

77% интернет-пользователей ожидают, что в ближайшие годы Рунет продолжит меняться, еще 2% считают, что новый Рунет формируется уже сейчас. Только 9% полагают, что спустя годы Рунет останется примерно таким же, какой он есть сегодня. При этом 12% затруднились или отказались отвечать.

Ожидание дальнейших изменений Рунета преобладает во всех группах. Особенно часто их ожидают молодые пользователи до 30 лет.

Какие изменения в работе Рунета замечают чаще

Чаще всего пользователи отмечают изменения технического характера — связанные со скоростью, доступностью и стабильностью интернета (41%). Еще 39% замечают ограничения и усложнение доступа к интернет-ресурсам, 32% — изменения, связанные с безопасностью и качеством цифровой среды. О технологическом развитии и новых цифровых возможностях говорят 14%, о развитии отечественных сервисов и замещении зарубежных — 10%.

Изменения особенно часто замечает молодежь: респонденты до 30 лет чаще других говорят о технических проблемах и ограничениях доступа к интернет-ресурсам.

Недоступность сайтов и цифровые сертификаты

Тема цифровых сертификатов стала актуальной на фоне прекращения действия части зарубежных сертификатов у российских компаний и банков, что может приводить к проблемам с открытием сайтов в отдельных браузерах. 57% интернет-пользователей знают, что отзыв или прекращение действия отдельных цифровых сертификатов может привести к проблемам с открытием сайтов в некоторых браузерах, еще 7% что-то об этом слышали. Более трети респондентов (36%) впервые слышат о такой ситуации или затрудняются ответить.

О проблемах с цифровыми сертификатами чаще осведомлены пользователи зарубежных браузеров Google Chrome и Safari. Более высокая осведомлённость также характерна для молодых респондентов, людей с высшим образованием и аудитории Telegram-каналов. Реже о таких проблемах знают представители старших возрастных групп и респонденты без высшего образования.

Серьезность проблем с доступом к интернету

Значимость проблемы отсутствия доступа к веб-ресурсам оценивается россиянами по-разному. Если привычный сайт перестанет открываться в основном браузере, для 40% интернет-пользователей это станет серьёзной проблемой, тогда как 57% не считают её существенной.

Особенно остро проблему воспринимает молодежь: среди респондентов до 30 лет более половины считают недоступность привычного сайта серьёзной проблемой. Также чаще других на её значимость указывают люди с высшим образованием и аудитория Telegram-каналов.

Действия при проблемах с доступом

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Если нужный сайт не откроется из-за проблем с сертификатами безопасности, большинство пользователей попробуют найти другой способ доступа: 55% воспользуются другим браузером, который сможет открыть сайт, 26% откажутся от его посещения, 22% установят необходимые сертификаты безопасности, 21% попробуют зайти с мобильного устройства.

Смена браузера чаще характерна для молодых и респондентов среднего возраста, а также для людей с высшим образованием. Молодежь чаще других допускает использование VPN или прокси, а пользователи старшего возраста чаще готовы вовсе отказаться от посещения сайта.

Какими браузерами сейчас пользуются россияне

Лидирующую позицию среди интернет-пользователей занимает «Яндекс Браузер» — его называют 47% опрошенных. Google Chrome используют 26%, доля каждого из остальных браузеров не превышает 3%. Еще 15% затруднились назвать браузер, которым пользуются чаще всего.

«Яндекс Браузер» остается наиболее распространённым практически во всех возрастных группах. Google Chrome среди его пользователей несколько чаще используют респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.

При возникновении проблем с доступом к российским сайтам пользователи Google Chrome и Safari чаще всего рассматривают «Яндекс Браузер» в качестве альтернативы.

Выборка: 1,6 тыс. респондентов, репрезентативна по полу, возрасту в рамках России и федеральных округов в частности, а также по типам населенных пунктов по численности населения – в рамках России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,44%.

Методология: всероссийский телефонный опрос.

Дата: 23-30 сентября 2026 г.

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