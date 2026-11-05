CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обновил 4G в «цифровом» селе Приморья

Жители села Вострецово в Красноармейском округе Приморского края теперь могут быстрее загружать цифровые сервисы и передавать данные в Сети. Инженеры МегаФона усилили телеком-инфраструктуру, обеспечив стабильное 4G-покрытие и высокую интернет-скорость. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вострецово входит в число населенных пунктов Приморья, где интернет стал базовой потребностью для местных жителей. По данным аналитики оператора, в месяц расход трафика на одного абонента здесь в два раза больше, чем в среднем в селах региона. При этом в 2026 г. абоненты в Вострецово увеличили передачу данных на 40% относительно года предыдущего.

Модернизация телеком-сети позволила обеспечить для пользователей растущие потребности. Специалисты использовали комбинацию нескольких частотных диапазонов, что увеличило емкость и пропускную способность сети, сделало покрытие более стабильным. Высокая скорость интернета теперь позволяет быстро загружать видео, работать с облачными сервисами и комфортно общаться в мессенджерах.

«Мы видим, что в удаленных поселениях, таких как Вострецово, люди активно используют интернет для работы, общения и доступа к государственным услугам. Расширение сети — ответ на рост мобильного трафика. Дополнительное оборудование обеспечивает высокое качество связи при растущей нагрузке. Этот проект – часть нашей работы по развитию связи в северных районах Приморья. Он дополняет недавнее обновление сети в соседнем селе Рощино и создает единую зону качественного покрытия на удаленных территориях», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще