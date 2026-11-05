«МегаФон» подключил Кольцово к сети 5G

Аэропорты Кольцово в Екатеринбурге и Внуково в Москве стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения. Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При развертывании 5G в обоих аэропортах специалисты «МегаФона» учитывали особенности расположения пассажирской и служебной инфраструктуры. В Кольцово сеть нового поколения охватывает территорию аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов.

«Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Это позволит пассажирам и сотрудникам аэропортов с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, оставаясь на связи с близкими», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Востребованность мобильного интернета в аэропортах подтверждает аналитика больших данных оператора. Помимо свердловчан, Кольцово чаще всего пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края. С начала осени 2026 г. абоненты оператора использовали здесь объем трафика, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видео.

Также сеть пятого поколения появилась во Внуково. Здесь покрытие включает в себя транспортную и техническую инфраструктуру аэропорта, в том числе подъездные пути, парковки и территорию ангаров.

В 2025 г. Кольцово и Внуково суммарно обслужили около 24,8 млн пассажиров. Екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет рейсы более чем по 100 направлениям, а маршрутная сеть московской авиагавани насчитывает свыше 250 направлений.

«МегаФон» запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и десятке других крупных городов. Оператор продолжает еженедельно расширять покрытие 5G, увеличивая количество базовых станций нового стандарта. Подключиться к сети могут абоненты с совместимыми смартфонами, а для владельцев устройств без поддержки нового поколения связи предусмотрена опция Мега5G, которая пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.