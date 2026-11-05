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«МегаФон» запустил сеть для жителей новостроек в Ижевске

Новое телеком-оборудование обеспечит связь и мобильный интернет для тысяч новоселов на востоке Ижевска. Инженеры «МегаФона» запустили сеть для жителей ЖК «Скандинавия», который находится в Индустриальном районе города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты успешно справились со сложной задачей: учитывая различную этажность домов и меняющийся ландшафт района, где часть строений еще находится в стадии возведения, специалисты спроектировали сеть так, чтобы сигнал уверенно покрывал территорию комплекса, включая внутренние дворы и парковки.

Появление качественной связи на этапе активного заселения позволит новоселам сразу же подключаться к государственным цифровым сервисам, оперативно решать вопросы и оставаться на связи с близкими. Жители комплекса смогут использовать системы умного дома, чтобы контролировать освещение, отопление, вентиляцию, включать технику прямо со смартфона, повышая комфорт проживания и безопасность.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Мы понимаем, что для современного человека мобильная связь и интернет становятся особенно важными в период переезда и обустройства на новом месте. Поэтому наши специалисты внимательно отслеживают нагрузку на сеть и запускают базовые станции, чтобы обеспечить новоселов Удмуртии уверенным сигналом на территории только возведенных жилых комплексов», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор обеспечил покрытие для тысяч новоселов в жилом районе Культбаза в Ижевске.

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