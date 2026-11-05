МТС запустила 5G в Алтайском крае

МТС сообщила об открытии доступа к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах Барнаула – в историческом и административном центре, вблизи объектов транспортной инфраструктуры и зон отдыха.

В число таких локаций уже вошли Барнаульский Арбат и Старый базар, бизнес-центра «Приоритет» и торгово-развлекательного центра «Пионер, а также парки «Лесная сказка» и «Эдельвейс». Сеть 5G стала доступна на территории аэропорта и железнодорожного вокзала.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

«Внедрение 5G стало закономерным итогом последовательного развития телеком-инфраструктуры. В последние годы мы заблаговременно готовили нашу сеть к новому стандарту связи, применяя, в частности, оборудование с поддержкой 5G-Ready. Благодаря этому мы можем быстро запускать сеть 5G и наращивать ее покрытие. Мы рады первыми открыть доступ к 5G для жителей и предприятий Барнаула. Сеть пятого поколения станет фундаментом для технологий умного города, а предприятия получат дополнительные возможности внедрять решения с использованием интернета вещей, видеоаналитики, роботизации производств и разнообразных сценариев автоматизации процессов», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

«В Алтайском крае мы реализуем программу цифровой трансформации. Запуск сети 5G в Барнауле расширяет возможности жителей и предприятий региона. Связь нового поколения позволит ускорить внедрение ИТ-технологий в общественно значимые сферы, включая городскую среду, и содействовать автоматизации промышленности, повышая эффективность и безопасность производства», — отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.