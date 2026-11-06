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«МегаФон» улучшил качество связи на родине Островского

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Островское и в деревне Дунилово Костромской области. Для местных жителей и туристов оператор увеличил зону покрытия LTE на 30%. Теперь более 4 тыс. человек могут оперативно связаться с родными и друзьями не только в границах своих населённых пунктов, но и за его пределами. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Поселок Островское расположен примерно в двух часах езды от Костромы и известен как одно из самых старинных поселений области. Здесь много лет жил Борис Кустодиеврусский художник Серебряного века, известный по картинам о быте русского купечества. Недалеко от поселка находится усадьба Щелыково, где писал свои пьесы известный русский драматург Александр Островский.

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В рамках модернизации оператор дополнительно активировал на объектах связи низкие диапазоны частот LTE. Работы позволили увеличить площадь покрытия сети четвёртого поколения и улучшить качество связи. Охват низкочастотного стандарта LTE составляет примерно 10 км, поэтому его сигнала хватает как для населённых пунктов, так и для прилегающих автомобильных дорог в сторону Костромы и Кинешмы.

«Мы рады, что можем улучшить качество жизни людей в небольших населённых пунктах Костромской области. Благодаря установке современного оборудования местные жители могут пользоваться всеми преимуществами цифровых технологий. Уверен, что новая телеком‑инфраструктура повысит уровень комфорта жителей и станет стимулом для дальнейшего развития. Сейчас объём интернет трафика островчан превышает 17 ТБ в месяц, что подтверждает высокую потребность населения в телеком-услугах», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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