CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС: самокаты вместо пеших прогулок – новосибирцы проехали 2,3 млн километров за сезон

Кикшеринг «Юрент» проанализировал поездки жителей Новосибирска на самокатах сервиса в сезоне 2026 г. В течение сезона для поездок в городе были доступны самокаты модели «Юрент 2.0». Это самокат собственной разработки сервиса, который обладает улучшенными характеристиками управления и безопасностью при вождении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск — один из лидеров по росту числа транспортных поездок среди российских городов. Большая часть поездок в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они ездили на работу, учебу или возвращались домой. Среднее время поездки сократилось до 10,4 минуты.

В течение дня более половины пользователей брали устройство для поездок длиной до 2 км — например, чтобы добраться до метро, магазина, кафе или места встречи. В этом сезоне прослеживался отчетливый тренд: пользователи стали чаще брать самокаты для коротких поездок по делам, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать в МФЦ, банк или другое учреждение.

Самыми популярными направлениями для поездок стали Красный проспект, улицы Титова, Ватутина, Блюхера, Орджоникидзе, Кирова и Фадеева, а также в сторону ТРЦ «Аура».

Всего за прошедший сезон новосибирцы проехали более 2,3 млн километров на самокатах Юрент. Согласно исследованию, проведенному «Юрент» в 2026 г., в среднем в Новосибирске самокаты позволяли сократить время в пути примерно на 49%. Это связано в том числе с тем, что на самокате можно выбрать более прямой маршрут, объехать пробки и добраться непосредственно до нужной точки, тогда как общественный транспорт следует по заданным маршрутам и делает остановки.

Для удобства пользователей и порядка на тротуарах Юрент в сезоне 2026 г. нанес 70 мест парковочной разметки в Новосибирске.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Также в прошедшем сезоне для более эффективной борьбы с недопуском к поездкам несовершеннолетних «Юрент» начал тестировать еще один способ подтверждения возраста — с помощью «Цифрового ID» в мессенджере «Макс». По-прежнему в Новосибирске действует и другой способ подтвердить возраст — через МТС ID.

Кроме того, в приложении «Юрент» действует рейтинговая система пользователей. Рейтинг по умолчанию составляет 100 баллов и снижается за нарушения ПДД. За снижением рейтинга следует уменьшение максимальной скорости самоката. Если пользователь в течение определенного времени соблюдает правила, рейтинг восстанавливается вместе с доступной скоростью. В течение сезона в Новосибирске рейтинг был снижен 517 пользователям.

В 2026 г. изменилась и аудитория сервиса в городе. Доля женщин, которые пользовались самокатами «Юрент», составила 40%, в 2025 г. она составляла 38%, а доля мужчин в э2026 г. — 60% соответственно. Основной возраст пользователей — по-прежнему от 18 до 34 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

Им все мало. Домашний интернет в России вот-вот подорожает из-за жадных управляющих компаний. Опрос

Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще