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МТС запустила 5G в Тульской области

МТС сообщила об открытии доступа к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах Тулы – в историческом центре, вблизи объектов здравоохранения, торговли, развлечений, а также возле ключевых культурных памятников и достопримечательностей.

В число таких локаций уже вошли Тульский Кремль, музей самоваров, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого (ТГПУ), Московский вокзал, торгово-развлекательные центры «Гостиный двор», «Демидовский», «Лагуна». Сеть 5G стала доступна на территории рынка «Южный», областной клинической больницы и перинатального центра.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Тульская область обладает развитым промышленным сектором, и современная телеком-инфраструктура становится важным условием его дальнейшей цифровизации. Запуск 5G поможет предприятиям активнее использовать промышленный интернет вещей, роботизированные комплексы, системы машинного зрения и дистанционного мониторинга оборудования. Что позволит не только автоматизировать производственные процессы, но и повысить безопасность сотрудников. Для туляков развитие сетей 5G в перспективе откроет новые возможности при внедрении технологий умного города, таких как интеллектуальное управление транспортом, городским освещением и коммунальной инфраструктурой. Что сделает городские сервисы удобнее, а повседневную жизнь комфортнее и безопаснее», — сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

«Развитие сетей пятого поколения — важная часть модернизации инфраструктуры связи в регионе. Совместная работа министерства и операторов связи в этом направлении позволяет создавать технологическую основу для внедрения современных решений в экономике, систем «умного города» и развития телемедицины. Для жителей 5G это не просто более быстрый интернет — это новый уровень цифровых возможностей», — отметил министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин.

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