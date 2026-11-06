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На берег Невы пришел гигабитный домашний интернет МТС

МТС расширила сеть домашнего высокоскоростного интернета в Невском районе Санкт-Петербурга. Обновленные цифровые сервисы стали доступны владельцам почти 2000 апартаментов в комплексе «Зум на Неве». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Апарт-комплекс находится на Октябрьской набережной и включает два многоэтажных корпуса. Инженеры МТС развернули сеть по технологии GPON (оптика до клиента). Она обеспечивает доступ к домашнему интернету со скоростью до 1 Гбит/с, что в десять раз превышает стандартные показатели большинства провайдеров, а также к современному цифровому телевидению.

Новая гигабитная инфраструктура станет технологической основой для систем умного дома и других цифровых сервисов. При этом скорость и стабильность соединения гарантированы даже во время максимальной нагрузки на сеть.

«Расширение сети домашнего интернета на юго-востоке Санкт-Петербурга — часть нашей программы по цифровизации жилых комплексов на Северо-Западе. Гигабитная сеть открывает большие возможности для жителей и местного бизнеса: от загрузки тяжелого видеоконтента до внедрения технологий умного дома, включая видеонаблюдение, системы контроля и мониторинга. Наша фиксированная сеть охватывает уже более трех тысяч многоквартирных домов и ЖК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и она продолжит расти. В наших планах — обеспечить цифровыми сервисами крупные новостройки на Аптекарском острове и еще расширить покрытие во Всеволожском районе 47 региона», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети
Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети Сеть как дом

Ранее компания подключила к проводной сети крупные жилые массивы в городе Мурино.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета можно на сайте МТС.

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