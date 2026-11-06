«Т-Технологии» намерены предложить акционерам «Циана» продать Группе принадлежащие им акции компании

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», технологическая компания, развивающая финансовую и транзакционную экосистему, объявляет о планах приобретения до 100% акций «Циан» — ведущей онлайн-компании в области операций с недвижимостью в России — и дальнейшего совместного развития цифровой платформы полного цикла для операций с недвижимостью для частных лиц и профессионалов рынка. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Т-Технологии» представили в Банк России добровольное предложение акционерам МКПАО «Циан» о покупке их акций. Добровольное предложение «Т-Технологий» предусматривает покупку до 100% акций «Циана» по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам «Циана» на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 г. Добровольное предложение подготовлено с учетом лучших рыночных практик корпоративного управления для всех акционеров «Циана», включая миноритарных. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций.

Станислав Близнюк, президент «Т-Технологий»: «Решение квартирных вопросов до сих пор часто портит людям впечатление от сделок, которые по своей природе должны приносить радость, — покупки, аренды или продажи недвижимости. Мы верим, что в партнерстве с «Цианом» сможем развивать крутую цифровую платформу для операций с недвижимостью для частных лиц и профессионалов рынка. Соединение экспертиз важной для всех участников рынка специализированной площадки по поиску и покупке недвижимости с опытом экосистемы «Т-Банка» по работе с финансовыми потребностями частных и корпоративных клиентов — классический пример необычайного математического результата 1+1=3, который мы традиционно исповедуем в наших сделках. Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии «Т-Технологий» по развитию специализированных платформ 360°, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке. Мы уже строим авто-экосистему 360° на базе «Авто.ру» — площадки, где десятки миллионов клиентов получают востребованные сервисы от десятков финансовых партнеров и тысяч партнерских автодилеров. Аналогичным образом мы планируем подойти и к развитию в сегменте недвижимости — развивать платформу в интересах арендаторов, арендодателей, продавцов и покупателей недвижимости, банков-партнеров, а также застройщиков, риелторов и всех, чей бизнес так или иначе связан с недвижимостью. В качестве партнера для развития мы хотели бы видеть «Циан» как многолетнего драйвера рынка с большой ежемесячной аудиторией, качественным продуктом и высоким уровнем клиентского сервиса, а также огромной экспертизой во всех сегментах недвижимости. Мы считаем премию к рыночной цене «Циана» обоснованной с учетом ускоряющегося роста выручки и высокой рентабельности бизнеса, а также перспектив синергий в рамках дальнейшей совместной работы. В случае закрытия сделки «Циан» продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития Группы «Т-Технологии» в сегменте недвижимости. Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды».

Добровольное предложение «Т-Технологий» предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО «Циан». После рассмотрения добровольного предложения «Т-Технологий» Банком России оно будет направлено в МКПАО «Циан». Акционеры «Циана» получат добровольное предложение после того, как совет директоров МКПАО «Циан» примет рекомендации в его отношении. Планируем закрыть сделку в I квартале 2027 г. после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований.