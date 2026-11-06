CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Т-Технологии» намерены предложить акционерам «Циана» продать Группе принадлежащие им акции компании

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», технологическая компания, развивающая финансовую и транзакционную экосистему, объявляет о планах приобретения до 100% акций «Циан» — ведущей онлайн-компании в области операций с недвижимостью в России — и дальнейшего совместного развития цифровой платформы полного цикла для операций с недвижимостью для частных лиц и профессионалов рынка. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Т-Технологии» представили в Банк России добровольное предложение акционерам МКПАО «Циан» о покупке их акций. Добровольное предложение «Т-Технологий» предусматривает покупку до 100% акций «Циана» по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам «Циана» на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 г. Добровольное предложение подготовлено с учетом лучших рыночных практик корпоративного управления для всех акционеров «Циана», включая миноритарных. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций.

Станислав Близнюк, президент «Т-Технологий»: «Решение квартирных вопросов до сих пор часто портит людям впечатление от сделок, которые по своей природе должны приносить радость, — покупки, аренды или продажи недвижимости. Мы верим, что в партнерстве с «Цианом» сможем развивать крутую цифровую платформу для операций с недвижимостью для частных лиц и профессионалов рынка. Соединение экспертиз важной для всех участников рынка специализированной площадки по поиску и покупке недвижимости с опытом экосистемы «Т-Банка» по работе с финансовыми потребностями частных и корпоративных клиентов — классический пример необычайного математического результата 1+1=3, который мы традиционно исповедуем в наших сделках. Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии «Т-Технологий» по развитию специализированных платформ 360°, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке. Мы уже строим авто-экосистему 360° на базе «Авто.ру» — площадки, где десятки миллионов клиентов получают востребованные сервисы от десятков финансовых партнеров и тысяч партнерских автодилеров. Аналогичным образом мы планируем подойти и к развитию в сегменте недвижимости — развивать платформу в интересах арендаторов, арендодателей, продавцов и покупателей недвижимости, банков-партнеров, а также застройщиков, риелторов и всех, чей бизнес так или иначе связан с недвижимостью. В качестве партнера для развития мы хотели бы видеть «Циан» как многолетнего драйвера рынка с большой ежемесячной аудиторией, качественным продуктом и высоким уровнем клиентского сервиса, а также огромной экспертизой во всех сегментах недвижимости. Мы считаем премию к рыночной цене «Циана» обоснованной с учетом ускоряющегося роста выручки и высокой рентабельности бизнеса, а также перспектив синергий в рамках дальнейшей совместной работы. В случае закрытия сделки «Циан» продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития Группы «Т-Технологии» в сегменте недвижимости. Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды».

Добровольное предложение «Т-Технологий» предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО «Циан». После рассмотрения добровольного предложения «Т-Технологий» Банком России оно будет направлено в МКПАО «Циан». Акционеры «Циана» получат добровольное предложение после того, как совет директоров МКПАО «Циан» примет рекомендации в его отношении. Планируем закрыть сделку в I квартале 2027 г. после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований.

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС
Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС КИИ в облаке

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

Им все мало. Домашний интернет в России вот-вот подорожает из-за жадных управляющих компаний. Опрос

Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще