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Т2 выделил MiXX в самостоятельный бренд и запустил приложение для подписки

T2, российский оператор мобильной связи, выпустил мобильное приложение для флагманской мультиподписки MiXX. Это ключевой шаг в развитии MiXX как самостоятельного бренда. Сервис остается доступен абонентам любых операторов, а отдельное приложение сделает управление подпиской удобнее. Об этом CNews сообщили представители Т2.

MiXX становится независимым продуктом на рынке цифровых сервисов. Подписка изначально работала для абонентов всех мобильных операторов, а теперь компания целенаправленно акцентирует на этом внимание. В новом мобильном приложении клиент может управлять своей мультиподпиской. MiXX занимает первое место в рейтинге Frank RG по наполнению контентом, поэтому пользователю доступен самый широкий выбор контента в одном окне. Приложение MiXX автоматически переадресует клиента в нужный онлайн-кинотеатр для просмотра. Это избавляет его от необходимости искать выбранный фильм или сериал вручную на разных платформах.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Подписка MiXX прошла путь от дополнительной опции для абонентов до самостоятельного продукта, который занимает первые места в независимых рейтингах и исследованиях. Мы добились этого, отбирая лучших партнеров в каждой категории, и продолжаем следовать этому принципу. Теперь у этого особенного продукта появился свой «дом» – отдельное мобильное приложение – и свой голос в коммуникации. Это меняет все: MiXX выходит из тени оператора и становится независимой единицей. Бренд начинает жить своей жизнью».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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