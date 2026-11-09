«Базис» представит тренды рынка инфраструктурного ПО и продуктовые новинки на CNews FORUM 2026

Компания «Базис», крупнейший российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), выступит генеральным партнером CNews FORUM 2026.

12 ноября директор по продуктам Александр Курач в рамках форума расскажет о структуре и наиболее заметных трендах рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ), а также представит продуктовые новинки «Базиса».

В своем выступлении он объяснит, почему основным драйвером рынка до сих пор остается импортозамещение, хотя развитие уже не сводится к простой замене зарубежного продукта российским. Происходит модернизация инфраструктуры, компании готовятся к росту нагрузок, связанных с ИИ и машинным обучением, развивают гибридные облака и гиперконвергентные среды.

Сегодня все сегменты рынка ПО УДИ сохраняют значительный потенциал роста. По прогнозам аналитиков, к 2031 году количество действующих лицензий в сегментах виртуализации, контейнеризации и SDN вырастут в два раза, а наиболее высокая относительная динамика ожидается в сегменте SDS.

Центральным событием выступления Александра Курача станет презентация новых продуктов «Базиса», публичное представление которых впервые состоится именно в рамках CNews FORUM 2026.

По итогам 2025 года «Базис» лидирует среди российских разработчиков в сегменте серверной виртуализации и VDI с долей рынка в 40%. Компания активно развивает импортонезависимую экосистему для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Продукты создаются на собственной кодовой базе, исключительные права на них находятся в российской юрисдикции. Решения компании используются в Гособлаке, «ГосТехе» и «Госуслугах», в инфраструктуре банков, операторов связи и промышленных предприятий.