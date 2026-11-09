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Экономичные маршруты в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» позволили сократить расходы топлива в среднем на 15% за одну поездку

«Яндекс» подсчитал, сколько топлива экономят водители, которые выбирают экономичные маршруты в «Картах» и «Навигаторе». Выяснилось, что расход топлива на таких маршрутах в среднем на 14,9% ниже, чем на маршруте, который сервис предлагает первым, — обычно это самый быстрый, простой или знакомый вариант. В среднем за одну такую поездку пользователи могут сэкономить 0,77 литра топлива, или около 56 руб*. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Экономичные маршруты появились 19 мая 2026 г. С момента запуска ими воспользовались 9,7 млн человек. Благодаря этому пользователи смогли сэкономить 27,5 млн литров топлива. Такого объема хватило бы одному легковому автомобилю примерно на 343,8 млн километров пути**.

При построении маршрута «Карты» и «Навигатор» предлагают несколько вариантов пути. Экономичный маршрут помогает экономить топливо, хотя он может занимать больше времени, чем другие варианты пути. Чтобы определить такой маршрут, алгоритм оценивает расход топлива при разгоне, движении с постоянной скоростью и работе двигателя на холостом ходу. Например, дорога с более плавным движением и меньшим числом остановок может потребовать меньше бензина. Еще до поездки водители могут сопоставить расход со временем в пути и выбрать более экономичный маршрут — например, если заправиться по привычному пути сложно. Используемую для оценки расхода топлива формулу проверил Центр исследований и экологического инжиниринга HPBS, который специализируется на оценке углеродного следа.

Меньший расход топлива помогает сократить выбросы парниковых газов. По оценке «Яндекса», с 19 мая по 31 октября 2026 г. расчетное сокращение выбросов при выборе экономичных маршрутов вместо первых предложенных вариантов составило 62,5 тыс. тонн CO₂-эквивалента. Это сопоставимо с годовыми выбросами от сжигания топлива примерно 23 тыс. легковых автомобилей**.

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*Расчеты экономии выполнены по модели для легкового автомобиля с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра. Для каждого выбора сравнивали расход топлива на экономичном маршруте и на первом предложенном варианте. Фактическая экономия зависит от автомобиля, протяженности пути и условий движения. Для расчета денежного эквивалента использована цена бензина 72,55 руб. за литр.

**Для сравнения принят годовой пробег автомобиля 15 тыс. км и расход топлива 8 л/100 км.

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