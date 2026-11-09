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Организации со скрытыми руководителями могут выпускать МЧД в «Контур.Доверенности»

Организации со скрытыми руководителями могут выпускать МЧД в «Контур.Доверенности». Такая возможность появилась в сервисе после доработки распределенного реестра ФНС. Об это CNews сообщили представители «Контура».

Организации, которые работают с гособоронзаказом, нередко скрывают сведения о руководителях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это помогает защитить компании от санкций, а их контракты и поставки — от возможных рисков.

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Раньше таким организациям было сложно выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) единого формата, которые позволяют сотрудникам обмениваться электронными документами от имени компании. Для этого приходилось обращаться к нотариусу или временно открывать сведения в ЕГРЮЛ. Теперь организации со скрытой информацией о руководителе могут самостоятельно оформлять МЧД в специальных сервисах, в том числе в «Контур.Доверенности».

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Мы поддержали эту возможность после доработок распределенного реестра ФНС. Чтобы организация, информация о руководителе которой скрыта, могла выпустить МЧД, должно выполняться одно условие: в течение 90 дней до даты выдачи доверенности в ЕГРЮЛ не должно быть изменений в разделе "Лица, действующие от имени организации без доверенности"».

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