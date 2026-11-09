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Примерил, не вставая с дивана: на российском рынке появилась онлайн-примерочная со встроенным ИИ-стилистом

Новый сервис «Примерочная», с помощью которого можно примерить одежду онлайн, вышел на российский рынок. Покупатель загружает свое фото и через несколько секунд видит, как выбранная вещь сидит на его фигуре. А встроенный ИИ-стилист, анализируя предпочтения пользователя, помогает собрать полный образ и предлагает примерить похожие вещи. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Примерочная».

Первым сервис подключил российский бренд спортивной и повседневной одежды Forward, который делает экипировку для профессиональных атлетов.

Как это работает

После интеграции сервиса в интернет-магазин, в карточках товаров появится кнопка «Примерить на себя». Нужно нажать на нее и загрузить свое фото или сделать снимок на камеру устройства.

Пока сервис обрабатывает фото, ИИ-стилист предлагает собрать полный образ и подбирает другие вещи для примерки. Управление простое, как в приложениях для знакомств: свайп вправо – отложить вещь, влево – пропустить.

Когда загрузка закончится, на экране появятся результат примерки и подборка вещей от ИИ-стилиста. Из них можно собрать полный образ, сразу примерить его, а затем добавить в корзину весь комплект или только то, что понравилось.

Виртуальный стилист вместо пустого экрана

ИИ-стилист – уникальная разработка сервиса «Примерочная». Это не просто примерка одной вещи, а помощник, который собирает образ целиком. Он встраивается прямо в интернет-магазин, и покупателю, чтобы им воспользоваться, не нужно ничего скачивать или устанавливать.

Для пользователя это удобно, ведь не нужно ломать голову, что и с чем носить: стилист сам предлагает подходящие вещи. Загрузка занимает всего несколько секунд, но и это время не пропадает зря. Вместо пустого экрана человек листает карточки, отмечает понравившееся и сразу видит, как складывается образ – ожидание превращается в выбор.

Выгоду получает и магазин. Человек приходит за одной вещью, а стилист показывает ему другие, которые к ней подходят, и в итоге в корзине оказывается больше товаров.

«ИИ-стилист работает как хороший продавец: он не навязывает, а подсказывает. Покупатель сам выбирает вещи, которые ему нравятся. И при этом все довольны: покупатель получил образ, магазин получил заказ побольше», – сказал основатель онлайн-сервиса «Примерочная» Никита Прокшин.

Что говорят цифры

Согласно исследованию РГУ им. А.Н. Косыгина, в котором авторы ссылаются на данные международной консалтинговой компании McKinsey & Company, 71% людей хотят видеть вещь не на модели, а на себе. Виртуальная примерочная отвечает на этот запрос: покупатель загружает свое фото и видит, как одежда выглядит на его фигуре. Еще 34% отмечают, что такие примерочные делают покупки в интернете интереснее. Есть данные и о продажах: согласно исследованию, у брендов с онлайн-примерочной конверсия может быть втрое выше. Пользователи вовлекаются в процесс, дольше остаются на сайте, и это чаще заканчивается покупкой.

Что это значит для бизнеса

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Для интернет-магазина виртуальная примерочная – это в первую очередь забота о покупателе. Когда человек заказывает одежду онлайн, он всегда немного рискует: непонятно, как вещь будет смотреться на фигуре и подойдет ли размер.

С примерочной эти сомнения уходят. Магазин, где можно загрузить фото, увидеть вещь на себе и собрать целый образ с помощью ИИ-стилиста, не только удобнее и современнее, но и показывает, что клиент ему важен. А довольный покупатель – это покупатель, который вернется.

Все это влияет и на продажи. Когда человек видит вещь на себе, он покупает увереннее, а благодаря рекомендациям ИИ-стилиста в корзине становится больше товаров.

«Мы давно хотели встроить в наш магазин виртуальную примерочную, но разрабатывать ее самим было бы долго и дорого. Поэтому мы выбрали готовое решение и подключили его к сайту», – сказал генеральный директор Forward Виталий Цыганков.

«Теперь брендам не нужно тратить миллионы на разработку собственной примерочной. Магазин оформляет подписку, мы подключаем и настраиваем сервис. А в личном кабинете показаны не только число примерок и покупок, но и весь путь покупателя: видно, сколько человек загрузили фотографию и сколько из них в итоге оформили заказ», – сказал основатель «Примерочной» Никита Прокшин.

Не только примерка

Кроме примерки и ИИ-стилиста у сервиса есть еще две услуги. Первая – видеоаватар покупателя: человек загружает свое фото и получает короткое видео, где он позирует в новом образе. Ролик длится 4 секунды, движения естественные, качество HD.

Вторая – нейрофотосессия. В личном кабинете за несколько кликов можно создать виртуальную модель в одежде своего бренда и получить фотографии для каталога. Снимки можно сделать не только на белом фоне, но и в любом месте, какое понравится: в лофте, на крыше или на улице. Еще сервис делает крупные фото деталей одежды: логотипов, фурнитуры и манжет. И все это без затрат на студию, фотографа, ретушь, моделей и визажистов.

Для Forward онлайн-примерочная стала еще одним способом сделать покупки в интернете такими же, как и в обычном магазине: покупатель сразу видит, как вещь сидит на нем, а ИИ-стилист, будто профессиональный продавец-консультант, подсказывает, с чем ее носить. Так онлайн-покупки становятся похожи на обычный поход в магазин. Вполне возможно, что совсем скоро онлайн-примерочные станут для интернет-магазинов обычным делом.

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