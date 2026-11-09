Спрос на курьерскую доставку заказов с Wildberries в регионах России вырос в два раза

Wildberries (входит в группу RWB) проанализировал динамику спроса на курьерскую доставку в России в октябре 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Результаты показали, что этот способ получения заказов становится все более востребованным не только в крупнейших городах, но и в регионах. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в городах с населением от 100 до 300 тыс. человек: за год жители таких населенных пунктов стали пользоваться курьерской доставкой в среднем в два раза чаще. В городах с населением от 300 до 500 тыс. человек спрос вырос в 1,5 раза, в городах с численностью жителей до 1 млн человек — в 1,2 раза. В городах-миллионниках показатель увеличился в среднем на 60%.

Среди регионов лидером по темпам роста стала Республика Карелия, где за год частота использования курьерской доставки увеличилась более чем в 6,3 раза. В Республике Коми показатель вырос почти в 5,8 раза, в Кемеровской, Мурманской и Архангельской областях — в 4,5 раза. В Ямало-Ненецком автономном округе спрос увеличился втрое.

Аналитические данные показывают, что курьерская доставка постепенно становится привычной частью онлайн-покупок для жителей городов разного масштаба. При этом особенно высокие темпы роста в городах с населением от 100 до 300 тыс. человек свидетельствуют о расширении географии спроса и растущей востребованности удобных способов получения заказов за пределами крупнейших городских агломераций.

С осеннего периода, когда спрос на курьерскую доставку традиционно растет, Wildberries уделяет особое внимание развитию курьерского направления. Компания анализирует динамику заказов, заблаговременно оценивает потребность в курьерах и использует дополнительные инструменты мотивации. В их числе — бонусные программы и акции, которые помогают поддерживать доступность курьерской доставки для покупателей, а исполнителям дают возможность получать дополнительное вознаграждение.