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В России запустили нового конкурента «Макс»: Looky представила собственный мессенджер «Звонки Looky»

Российская соцсеть Looky вышла на рынок мессенджеров с самостоятельным продуктом. Компания объявляет, что выпустила отдельное приложение для общения «Звонки Looky», которое работает в России и за рубежом без VPN. Речь идет не об очередном обновлении социальной сети, а о полноценном самостоятельном мессенджере. Он уже доступен в Google Play, App Store и Rustore. Об этом CNews сообщили представители Looky.

В новом приложении доступны личные и групповые переписки, голосовые сообщения, обмен файлами, аудио- и видеозвонки. Кроме того, пользователи могут смотреть короткие ролики — разработчики перенесли в мессенджер видео из основной социальной сети.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Таким образом, сервис объединяет привычные функции для общения с возможностью просматривать развлекательный контент. При этом для переписки и звонков не придется переключаться между несколькими приложениями. Аудитория соцсети Looky продолжает набирать обороты. На данный момент в ней зарегистрировано уже свыше 7 млн. человек.

«Изначально мы не планировали делать отдельный мессенджер — функции личных и групповых чатов, аудио- и видеозвонков уже некоторое время работают внутри Looky. Но мы увидели, что пользователи активно ими пользуются и постепенно начинают воспринимать Looky не только как социальную сеть, но и как пространство для повседневного общения. Внутри платформы создаются рабочие, домовые, поселковые и другие групповые чаты, люди переписываются и созваниваются друг с другом. Поэтому мы решили вынести уже востребованный сценарий общения в отдельное приложение и развивать его как самостоятельный продукт», — сказал технический директор Looky Александр Ларионов.

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