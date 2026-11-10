Доля заказов с акционными товарами на Wildberries превысила 60%

Wildberries (входит в группу RWB) проанализировала покупательскую активность в период крупнейших распродаж и выяснила, какие категории товаров показывают наиболее заметный рост спроса. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Согласно данным компании, средняя доля заказов с акционными товарами в исследованном периоде 2026 г. достигла 61,3% против 48,2% в выборке прошлого года. Одновременно продолжает расширяться ассортимент маркетплейса: сегодня на Wildberries представлено более 700 млн товаров — почти в семь раз больше, чем годом ранее.

За последний год заметным трендом сезона распродаж стала заблаговременная подготовка к праздникам. К примеру, в период осенних распродаж 2025 г. продажи товаров для праздника выросли на 137%. Особенно выраженным этот тренд оказался во время «Черной пятницы», когда рост продаж праздничных товаров достиг 171%.

Помимо традиционно востребованных одежды и обуви, товаров для красоты и электроники, покупатели активно приобретали технику для дома, компьютеры и товары для повседневных потребностей. Так, продажи ноутбуков и компьютеров в период осенних акций увеличились на 63%, а телевизоров и аудиотехники — на 53%.

Заметную динамику показали и другие категории. Продажи игрушек и декора интерьера выросли на 25%, товаров для рукоделия — на 22%, продуктов питания — на 16%. Таким образом, интерес покупателей в период распродаж не ограничивается отдельными популярными категориями. Сезонные акции охватывают широкий спектр товаров — от повседневных покупок до дорогостоящей электроники и товаров для обустройства дома.

Отдельный интерес представляет изменение покупательской активности в течение суток. Аналитики Wildberries выяснили, что наибольшее количество заказов в период высокого сезона оформляется в поздние вечерние часы. Пиковая активность чаще всего фиксировалась стабильно после 18:00 по московскому времени

Сезонные акции объединяют сразу несколько покупательских сценариев: пользователи приобретают необходимые повседневные товары, планируют крупные покупки и начинают заранее готовиться к праздникам. Для предпринимателей такие периоды становятся дополнительной возможностью представить свои товары широкой аудитории и воспользоваться повышенным интересом покупателей.