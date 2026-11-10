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«Флаувау» запустил MCP-инструмент для управления магазином через ИИ-агента

«Флаувау» создал новый инструмент для продавцов, который позволяет управлять магазином с помощью текстовых сообщений. В основе решения лежит протокол MCP, который связывает ИИ-агента с Seller API платформы. Об этом CNews сообщили представители «Флаувау».

Инструмент переводит управление рутинными задачами в формат диалога. Продавец пишет текстовый запрос в чат, ИИ-агент получает необходимые данные через MCP-сервер «Флаувау» и подготавливает изменения для передачи в Seller API. На старте в MVP-версии реализовано 13 инструментов, которые покрывают основные потребности продавца. Среди них создание или редактирование карточки товара, просмотр и изменение цен, обновление товарных остатков и др.

Для безопасного и прозрачного управления магазином изменения осуществляются в два шага: сначала нейросеть показывает предложение, затем выполняет его после подтверждения пользователем.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Главная цель инструмента — упростить ежедневную рутину селлера. Мы хотим, чтобы продавцы не тратили время на навигацию по личному кабинету или изучение работы с API, а могли просто написать в чат с ИИ „покажи все букеты с розами“ или „обнови фотографию“. Делегирование таких задач позволяет предпринимателю сфокусироваться на главном — развитии и улучшении своего бизнеса», — сказал Роман Альбах, менеджер продукта для партнеров «Флаувау».

Для интеграции продавцу достаточно добавить MCP-сервер в привычную для себя нейросеть и пройти авторизацию.

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