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Кикшеринг «Юрент» подвел итоги самокатного сезона в Омске

Кикшеринг «Юрент», входит в группу МТС, проанализировал поездки жителей Омска на самокатах сервиса в сезоне 2026 г. 87% поездок в Омске в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они ездили на работу, учебу или возвращались домой. В течение дня более половины пользователей брали устройство для поездок длиной до 2 км — например, чтобы добраться до метро, магазина, кафе или места встречи. Среднее время поездки составило 11 минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В этом сезоне прослеживался отчетливый тренд: пользователи стали чаще брать самокаты для коротких поездок по делам, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать в МФЦ, банк или другое учреждение. Всего за прошедший сезон омичи проехали на самокатах «Юрент» около 1 млн километров.

Самыми популярными маршрутами для передвижения в городе стали Иртышская набережная, улицы Красногвардейская и Партизанская, а также Проспект Мира.

Для удобства пользователей и порядка на тротуарах «Юрент» в сезоне 2026 г. нанес 50 мест парковочной разметки в Омске.

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Также в прошедшем сезоне для более эффективной борьбы с недопуском к поездкам несовершеннолетних «Юрент» начал тестировать еще один способ подтверждения возраста — с помощью «Цифрового ID» в мессенджере «Макс». По-прежнему в Омске действует и другой способ подтвердить возраст — через МТС ID.

В 2026 г. изменилась и аудитория сервиса в городе. Доля женщин, которые пользовались самокатами «Юрент», составила 39%, в 2025 г. она составляла 38%, а доля мужчин — 61% соответственно. Основной возраст пользователей — по-прежнему от 18 до 34 лет.

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