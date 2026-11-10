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МТС разогнала мобильный интернет в историческом районе Марий Эл

МТС расширила покрытие LTE-сети в Советском районе республики Марий Эл, где насчитывается более 50 памятников истории, культуры и природы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили диапазон LTE-900 с расширенным радиусом действия в деревнях Михайловка и Средний Кадам, а также в селах Кужмара и Верх-Ушнур. Теперь более 3000 сельчан даже в часы высоких нагрузок на сеть могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и получать государственные услуги через интернет, не выезжая в столицу региона. Также обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент.

Улучшение связи заметят и многочисленные туристы, которые посещают достопримечательности Советского района. Местность особенно интересна для любителей истории – например, в Среднем Кадаме сохранился традиционный облик марийских деревень, а в Верх-Ушнуре можно посмотреть на объект культурного наследия — церковь святых апостолов Петра и Павла, которая была построена в 1816 г. Также на территории района есть археологические памятники бронзового века. С улучшенной связью МТС туристы теперь смогут с большим комфортом исследовать культуру и историю Марий Эл.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы продолжаем расширять сеть и строить новые базовые станции. Применение диапазона 900 МГц позволяет нам достичь наилучшего баланса между дальностью сигнала и возможностью подключения множества устройств. Особенности сети позволяют сотовому сигналу легко проходить через преграды и покрывать обширные территории, поэтому надежное соединение сохраняется даже в тех районах республики, которые густо покрыты лесами. Кроме того, такая сеть рассчитана на большое количество подключений и способна обеспечить связью и местных жителей, и путешественников», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС усилила сеть в поселке Куженер, где неподалеку расположена одна из главных туристических жемчужин региона — заказник «Каменная Гора».

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