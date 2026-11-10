«Рег.решения»: спрос на SEO- и GEO-продвижение сайтов вырос вдвое за три месяца

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», проанализировал спрос на SEO- и GEO-продвижение бизнеса. В октябре 2026 г. число новых заказов таких услуг выросло на 104% по сравнению с июлем 2026 г., а клиентская база направления за тот же период увеличилась в 3,7 раза. В компании связывают эту динамику с растущим вниманием предпринимателей к поисковой видимости на фоне развития ИИ-ответов в поисковых системах. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Нейропоиск меняет привычный путь пользователя от поискового запроса до обращения в компанию. Все чаще он получает готовый ответ непосредственно в поисковой выдаче, поэтому бизнесу приходится конкурировать за внимание аудитории сразу в нескольких каналах. При этом основой продвижения остаются техническое состояние сайта, его структура и качество контента. Без комплексной SEO-оптимизации добиться устойчивой видимости в нейроответах значительно сложнее.

«С развитием нейропоиска конкуренция за клиента в онлайне усложняется, и малому бизнесу становится труднее самостоятельно осваивать новые инструменты продвижения. Крупные компании могут содержать целые команды специалистов, тогда как предприниматели часто ограничены в ресурсах и экспертизе. Наша задача — сократить этот разрыв, сделать профессиональные цифровые инструменты доступными для небольших компаний», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений».

Практические результаты Rocket Business показывают, как комплексное SEO помогает бизнесу наращивать поисковую видимость в разных отраслях. Так, за два года органический трафик интернет-магазина вырос на 150%, а доля запросов в топ-10 «Яндекса» — с 50% до 74%. У промышленного производителя небрендовый трафик за семь месяцев увеличился в 3,5 раза. Отдельные результаты заметны и в нейропоиске: у компании-производителя переходы из ИИ-сервисов за полгода выросли на 500%, а их конверсия в заявки достигла 18%. Во всех трех проектах продвижение включало техническую оптимизацию, работу с контентом и внешние публикации.

Для развития внешнего SEO-продвижения «Рег.решения» и Rocket Business запустили совместный сервис «Линкбилдер». Он позволяет микро-, малому и среднему бизнесу делегировать специалистам подбор тематических площадок, подготовку публикаций и размещение ссылок на приоритетные страницы сайта. Новый сервис дополняет существующий портфель «Рег.решений» для поискового продвижения и помогает предпринимателям организовать работу с внешними размещениями без самостоятельного поиска подрядчиков.

«Несмотря на развитие нейропоиска, основа продвижения остается прежней: технически исправный сайт, понятная структура и полезный контент. «Линкбилдер» дополняет эту работу, качественные ссылки укрепляют ссылочный профиль, а внешние публикации расширяют присутствие компании в интернете и могут повысить ее видимость в ИИ-поиске. Однако сами по себе ссылки не гарантируют попадания в нейроответы — результат зависит от комплексной оптимизации сайта», — сказал Владислав Спасибенко, руководитель SEO-отдела Rocket Business.

«Линкбилдер» предусматривает три варианта подключения — на 5, 10 или 20 публикаций со ссылками в месяц. Бюджет на размещения включен в стоимость, а по итогам работ предприниматель получает отчет с адресами публикаций и выполненными задачами.