«Яндекс Пэй» выпустил приложение для оплаты часами Huawei

Владельцам смарт-часов Huawei теперь доступно приложение «Яндекс Пэй», которое позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью технологии NFC. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Пэй».

Платёжный сервис «Яндекс Пэй» разработал приложение для удобной и быстрой оплаты покупок умными часами Huawei. Чтобы расплатиться в магазине, достаточно поднести гаджет к терминалу, который принимает карты «Мир». Подключение к интернету и наличие телефона в моменте не обязательны. Это удобно, например, на пробежке или тренировке. Оплата проходит по NFC — той же технологии, что и у бесконтактных карт.

Приложение «Яндекс Пэй» для часов бесплатно и доступно в AppGallery для моделей Huawei Watch 5, Huawei Watch 6 и Huawei Watch Ultimate 2.

Чтобы установить приложение, нужно проверить подключение к интернету и связать «Яндекс Пэй» со смартфоном через приложение «Huawei Здоровье». Также необходимо подтвердить личность через аккаунт «Яндекса» и убедиться, что на карте достаточно средств или доступен кредитный лимит.