«АльфаСтрахование» и Wildberries расширили программу страхования ПВЗ на пункты приёма товаров

«АльфаСтрахование» совместно с Wildberries расширила действующую программу «Страхование ПВЗ». Теперь полис могут оформить и владельцы партнерских пунктов приема товаров (ППТ). Условия учитывают специфику их работы и позволяют защитить имущество пункта и товары продавцов. Об этом CNews сообщил представитель компании «АльфаСтрахование».

Полис защищает товары продавцов от кражи, пожара, затопления и стихийных бедствий. Если из-за страхового случая пункт временно закрывается, полис покрывает до 20 дней вынужденного простоя.

Страховая защита распространяется и на имущество пункта – внутреннюю отделку, оборудование, мебель, стёкла и вывески. Кроме того, полис покрывает гражданскую ответственность перед третьими лицами.

В полис также включены риски падения БПЛА и попадания их обломков. Если происшествие квалифицировано как террористический акт и попадает под риск «Терроризм и диверсия», страховка покрывает расходы на ремонт помещения, замену оборудования и восстановление поврежденных товаров.

Полис действует один год. Программа предусматривает три пакета с разным покрытием. «Базовый» стоит 1099 руб. в месяц или 10199 руб. в год, «Продвинутый» – 1799 руб. в месяц или 17390 руб. в год, «Продвинутый+» – 3299 руб. в месяц или 22790 руб. в год. Полис можно оплатить сразу за год или оформить рассрочку на 12 месяцев с автоматическим списанием платежей раз в месяц.

«Мы расширили программу страхования ПВЗ, чтобы страховая защита была доступна не только владельцам пунктов выдачи, но и владельцам партнерских пунктов приема товаров. ППТ, как и ПВЗ, ежедневно работают с товарами продавцов и зависят от бесперебойной работы помещения и оборудования. Поэтому в программу включены защита имущества пункта, товаров и гражданской ответственности, а также возмещение убытков от перерыва в коммерческой деятельности. Это позволяет владельцам ПВЗ и ППТ выбрать решение с учетом специфики своего бизнеса», – сказала Ирина Андронова, руководитель проектов управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».