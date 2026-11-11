«Дзен» обновил «Глифа»: ИИ-ассистент стал точнее объяснять причины и последствия новостей

«Дзен» улучшил качество ответов новостного ИИ-ассистента «Глифа». По результатам внутреннего тестирования доля объяснений с необходимым контекстом выросла с 65% до 80%, а количество фактологических неточностей сократилось на 35%. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Обновление помогает пользователям лучше понимать причины событий, их взаимосвязи и возможные последствия.

«Дзен» обновил системные инструкции, по которым «Глиф» готовит объяснения. Сначала модель анализирует содержание публикации и формулирует три потенциальных вопроса, которые могут возникнуть у читателя. Затем выбирает наиболее значимый из них и формирует объяснение с учетом контекста новости и знаний, полученных моделью в ходе обучения.

Например, при чтении новости о решении Центробанка «Глиф» может объяснить не только суть изменения ключевой ставки, но и его возможное влияние на кредиты и вклады. А в публикации о новом законопроекте — пояснить, кого могут затронуть изменения и какие этапы предстоит пройти до их вступления в силу.

Отдельное внимание «Дзен» уделил фактологической корректности ответов. По результатам оценки на выборке из 10 тыс. новостных публикаций, доля объяснений, содержащих необходимый для понимания событий контекст, достигла 80%, а количество фактологических неточностей снизилось на 35% по сравнению с предыдущей версией.

«Наша задача — помочь человеку понять, почему событие произошло, с чем оно связано и что может измениться дальше. Для этого важны качество модели и ее способность определить, какой контекст нужен читателю. Мы продолжаем улучшать качество ответов «Глифа» и отмечаем растущий интерес пользователей к ИИ-ассистенту. Его месячная аудитория продолжает увеличиваться и в октябре достигла 5 млн человек», — отметила Анна Горбик, директор по продукту «Дзена».