«Магнит» представил платформы для поставщиков и трудоустройства

«Магнит» представил сразу два перспективных технологических решения — платформу для поставщиков и платформу для трудоустройства. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Платформа для поставщиков даст возможность партнерам «Магнита» во многом самостоятельно управлять ассортиментом и продажами в магазинах розничной сети, в том числе заводить новые товарные позиции и выводить неэффективные, планировать и реализовывать маркетинговые и рекламные кампании в различных коммуникационных каналах ритейлера (например, на фасадах магазинов, кассах самообслуживания, в приложении и других цифровых каналах), отслеживая путь клиента и эффективность кампании. Платформа в режиме онлайн будет предоставлять поставщикам аналитическую информацию, данные о результатах продаж и помогать прогнозировать их динамику.

Решение по платформенной занятости от «Магнита» дает возможность привлекать людей на частичную занятость в магазины. Новое решение существенно облегчит операционным подразделениям розницы поиск работников для закрытия смен.

Никита Герц, директор бизнес-группы «Магнит Омни»: «Ритейл стремительно движется в сторону платформизации, чему способствуют как постепенная трансформация рынка, так и развитие технологий. Если еще несколько лет назад наш бизнес работал по строго вертикальной централизованной модели управления, то сейчас он во многом развивается на платформенных решениях. «Магнит» активно внедряет такие решения в различных сферах: в логистике, финтехе, рекламных технологиях и др. Сегодня мы представили две перспективные платформы – платформу для поставщиков и платформу занятости, которые существенно упростят процессы взаимодействия с партнерами и сделают их удобнее и эффективнее для всех сторон».



