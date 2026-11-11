«МегаФон» прокачал связь в крупнейшем жилом массиве Тюмени

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в одном из самых перспективных жилых комплексов столицы Тюменской области — ЖК «Мириады». Планируется, что через несколько лет здесь будут проживать десятки тысяч тюменцев. Первые новоселы начали заезжать в свои новые квартиры, а инженеры «МегаФона» уже позаботились о том, чтобы они всегда оставались на связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проведенные работы продолжили программу по развитию сети в новостройках. Так, с начала 2026 г. компания уже обеспечила мобильную связь и интернет для жителей жилых комплексов «Симпл», «Юнион», «Централь», «Новый», «Дивный квартал у озера», «Опера», «Мотивы» и «Ново‑Комарово».

Установленная базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая стабильную связь как внутри зданий, так и на открытых пространствах. Связисты провели анализ архитектурных особенностей территории и оптимизировали параметры сети. Это позволило минимизировать задержки при передаче голоса и гарантировать мгновенное соединение. Телеком-объект также рассчитан на рост нагрузки в этой части города.

«Наша задача не только предоставить связь там, где вырастают новые дома, но и работать на опережение в тесном контакте с застройщиками и местными властями. Город развивается, и инфраструктура связи развивается вместе с ним. Будущим новоселам будет вдвойне приятно заезжать на территорию без «глухих» зон. Попадая в привычную цифровую среду, ремонт, переезд и адаптация к новому месту жительства проходят быстрее и комфортнее», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Большой район на северо-востоке Тюмени около Тобольского тракта и объездной дороги позиционирует себя как «город в городе». Часть домов ЖК Мириады уже построены, а полное освоение участка в 250 гектаров рассчитано на несколько лет вперед.