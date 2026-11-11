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«МегаФон» усилил связь в местах Золотой Орды в Астраханской области

Техническая служба «МегаФона» запустила новое и модернизировала существующее телеком-оборудование в Икрянинском районе. Изменения уже почувствовали более 11 тыс. жителей сел Икряное и Восточное. Сейчас средняя скорость загрузки данных здесь достигает 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании модернизировала базовые станции не только вокруг жилых домов и социальных объектов, но и в районе золотоордынского городища XIV века — памятника археологии, привлекающего внимание исследователей и туристов.

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

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«Мы видим рост потребления трафика в районах нашего региона и оперативно реагируем на эти изменения. Для людей, которые живут в селах или приезжают сюда на отдых, качественная связь — это не роскошь, а повседневная необходимость. Поэтому мы продолжаем ежегодно обновлять инфраструктуру даже в таких небольших населенных пунктах как село Восточное, где сейчас проживают не более 700 человек», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток к средневековым поселениям Золотой Орды увеличился на 32%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Самарской области, Татарстана и Ростовской области.

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