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Новые интернет-скорости получили курсанты и автомобилисты Холмска

Курсанты Сахалинского морского училища им. Т.Б. Гуженко в Холмске теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 50 Мбит/с. Инженеры оператора расширили сеть в районе филиала МГУ им Г.И. Невельского — старейшего морского учебного заведения Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону улучшения качества связи попали средняя школа, детский сад и многоквартирные жилые дома. Этот район города один из самых живописных: отсюда открывается красивый вид на море, а в окрестностях есть места для прогулок. Благодаря расширенному покрытию и высокой пропускной способности сети курсанты и преподаватели теперь смогут пользоваться образовательными платформами, участвовать в онлайн-семинарах и быстро обмениваться учебными материалами. Высокая скорость передачи данных доступна как на улице, так и внутри учебных корпусов.

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Также инженеры «МегаФона» усилили телеком-сеть в районе ул. Железнодорожной — самой протяженной улице Холмска. Это ключевой автомобильный транспортный узел, по которому на остров идет поток грузов, прибывающих морским паромом Ванино-Холмск.

«В течение этого года мы выполнили масштабную модернизацию телеком-сети Холмска, охватив как центр города, так и отдаленные районы. Специалисты перераспределили частоты на базовых станциях по улицам Киевской, Крузенштерна, Ливадных и Советской, запустили дополнительные объекты связи в локациях с высокой нагрузкой на сеть. Это улучшило качество передачи данных и голосовых вызовов в городе», — сказал директор «МегаФона» в Сахалинской области Михаил Харченко.

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