Россияне стали больше интересоваться ИT-контентом

Rutube проанализировал развитие IT-контента за январь–сентябрь 2026 г. В исследовании к нему отнесли видео из категории «Технологии и интернет». В III квартале 2026 г. авторы опубликовали на 233% больше новых видео этой категории, чем в I квартале 2026 г. Для сравнения, на платформе в целом количество новых публикаций за тот же период выросло на 46%. Об этом CNews сообщили представители цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Пополнение категории ускорилось во второй половине 2026 г. Во II квартале 2026 г. число новых видео увеличилось на 18% по сравнению с I кварталом 2026 г., а в III квартале 2026 г. – еще на 183% относительно II квартала 2026 г. Самым активным месяцем стал сентябрь 2026 г., новых видео категории появилось на 145% больше, чем в августе 2026 г.

В результате доля «Технологий и интернета» среди всего нового контента Rutube выросла с 2% в I квартале 2026 г. до 4,6% в III квартале 2026 г. Категория занимает все больше места в библиотеке платформы, а у зрителей появляется более широкий выбор видео на технологические темы.

«Технологии меняются быстро: появляются новые сервисы и инструменты, а вместе с ними вопросы, на которые людям нужны понятные ответы. Мы видим, как активно авторы Rutube пополняют категорию «Технологии и интернет». Наша же задача — помочь зрителям ориентироваться в растущем выборе видео и находить материалы, которые пригодятся им на практике», — отметил Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».