Скорость в горах: «МегаФон» расширил покрытие в Ергаках

Отдых в природном парке «Ергаки» стал комфортнее: абоненты «МегаФона» получили доступ к стабильному интернету со скоростью до 75 Мбит/с и цифровым звонкам VoLTE. Оператор установил новое оборудование в районе визит-центра, расширив зону покрытия и адаптировав сеть под растущие потребности гостей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Визит-центр, являющийся точкой старта большинства маршрутов, теперь оснащен высокоскоростным каналом связи, что позволяет туристам за минуты обмениваться объемным контентом, вести видеозвонки, загружать схемы маршрутов, транслировать прямые эфиры. Поддержка технологии VoLTE обеспечивает чистую голосовую связь и возможность одновременно разговаривать и пользоваться интернетом без сбоев.

«Запуск новой базовой станции возле визит-центра дает туристам стабильный доступ к навигационным картам и информации о маршрутах сразу при входе, что критически важно для безопасной подготовки к походу. Кроме того, оборудование создает надежный резерв связи, позволяя гостям оставаться на в контакте с экстренными службами даже в удаленных зонах парка», — отметила директор «МегаФона» в Красноярском крае Олеся Ширяева.

Природный парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Зимой здесь катаются на снегоходах, сноубордах, беговых и горных лыжах, а летом туристы приезжают за чистым воздухом, живописными пейзажами и прогулками. На территории проложена система маркированных троп, ведущих к ключевым достопримечательностям. Это излюбленное место альпинистов и скалолазов, где уже два десятилетия проводятся чемпионаты края, Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно парк посещают более 120 тыс. человек.

Первые вышки «МегаФона» появились здесь в 2024 г. в рамках программы «Туристические места», и компания продолжает развивать инфраструктуру. Сейчас сигнал покрывает основные зоны отдыха: визит-центр, гостиницы, горнолыжные трассы и природные объекты. Благодаря высокогорному размещению антенн связь доходит до популярных локаций, таких как «Ойское озеро» и тропы к «Висячему Камню».