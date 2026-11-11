CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Диск» вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

В «Яндекс Диске» снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео — одна из ключевых функций сервиса. Снимки с телефона автоматически загружаются в облако: выбирать и переносить каждый файл вручную не нужно. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

В настройках можно разрешить загрузку через мобильный интернет или оставить только Wi-Fi. В тарифах «Яндекс 360» с безлимитной автозагрузкой фотографии и видео не занимают основное место на «Диске» — оно остаётся для документов и других файлов.

Чтобы включить функцию, откройте раздел «Автозагрузка» в мобильном приложении «Диска» и проверьте настройки загрузки фотографий.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Команда вернула и другие возможности сервиса. Для пользователей включили видеостриминг: ролики можно смотреть прямо на «Диске», не скачивая файл целиком на устройство.

Это почти завершающий этап восстановления «Диска» после повреждения инфраструктуры «Яндекса». Команда продолжает работы по восстановлению данных, хранящихся на «Яндекс Диске», — документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и других файлов. Об изменениях команда сообщает в блоге «Яндекс 360».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Дипфейки для обмана пользователей мошенниками стали массовыми. Их создание подешевело в 100 раз

У половины компаний российской авиаотрасли нашлись ИТ-уязвимости высокого или критического уровня

Щедрость Microsoft закончилась. ИТ-гигант лишил школы и университеты бесплатной почты

Полиция разрешит гражданам подавать заявления о преступлениях в электронном виде без бумаги

Российские провайдеры под атакой. После недавнего масштабного сбоя Beget о нападении хакеров заявил хостер ESTT

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще