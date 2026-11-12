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МТС подключила связь на землях кузнецов и хранителей церкви

МТС запустила голосовую связь и высокоскоростной интернет в двух отдаленных селах Нюрбинского улуса Якутии – Ынахсыте и Чаппанде, где в общей сложности проживает более 1300 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили в населенных пунктах новые базовые станции стандарта 4G. В селе Ынахсыте, где проживает около 600 человек, новая сеть охватывает жилые улицы, школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, краеведческий музей и здание администрации. В Чаппанде с населением более 700 человек связь также доступна на жилых улицах и социальных учреждениях, в том числе культурном центре, библиотеке и музее литературы и фольклора. Теперь жители могут созваниваться с родными в других улусах и городах, учиться онлайн, работать с документами и госуслугами, а при необходимости – связаться с врачом, не выезжая из села.

Ынахсыт – земля потомственных кузнецов: здесь работали девять поколений мастеров рода Сата, которые выплавляли железо из местной руды вплоть до 1941 г. Традицию сегодня продолжают потомки рода, а их воспитанники регулярно побеждают на фестивале «Сата Уус».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Чаппанда хранит единственный сохранившийся храм Нюрбинского района – старинную Вознесенскую церковь, отстроенную после пожара 1904 г. на средства местной общины и меценатов и включенную в реестр объектов культурного наследия Якутии.

«Связь в малых отдаленных селах снимает барьер расстояния и позволяет полноценно решать насущные вопросы, не посещая город. Поэтому для нас важно, чтобы современные телеком-услуги были в небольших селах, особенно хранящих богатую историю. Ынахсыт и Чаппанда – как раз такие места, и мы рады, что их жителям теперь доступны цифровые услуги. Только за последнее время МТС запустила связь в более десяти малых селах республики, в частности в Харбале 1-й Чурапчинского улуса, Усуне Вилюйского улуса и других. Мы продолжим строить сетевую инфраструктуру на отдаленных территориях республики», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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