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МТС ускорила интернет для пациентов и персонала Воронежской областной больницы

Компания МТС улучшила качество голосовой связи и ускорила мобильный интернет в районе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» и Перинатального центра. Обновление телекоммуникационной инфраструктуры позволило обеспечить стабильным доступом к цифровым сервисам пациентов и персонал крупнейшего медицинского кластера специализированной помощи в регионе. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Специалисты МТС построили новые базовые станции и на треть увеличили скорость LTE на территории многопрофильного больничного комплекса, где расположены пять современных клинико‑диагностических корпусов и более ста отделений, диагностических служб и операционных залов. Ежегодно в областной больнице получают помощь более 58 тыс. пациентов и выполняется свыше 37 тыс. операций.

Усиление сети позволило удовлетворить растущий спрос на передачу данных в медицинском кластере. Здесь воронежцам стали доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Для пациентов и их родственников это возможность всегда оставаться на связи и оперативно получать новости о здоровье близких, использовать госуслуги и медицинские порталы для записи к врачам, скачивать результаты обследований и оплачивать услуги со смартфона. Для медицинского персонала, который перемещается между корпусами, качественный интернет необходим для оперативного доступа к электронным сервисам через мобильные устройства, работы в приложениях и проведения консультаций с коллегами из районных больниц области.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Воронежская областная больница – крупнейший многопрофильный центр региона, который ежедневно посещают сотни пациентов из всех районов Воронежской области. За последние два года потребление мобильного трафика на территории медгородка выросло более чем на 40%, поэтому было принято решение усилить здесь сеть, чтобы воронежцам было еще комфортнее пользоваться цифровыми медицинскими сервисами», – прокомментировал исполняющий обязанности директора филиала МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.

С начала 2026 г. новые базовые станции МТС обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом многоквартирные дома и социальные объекты в районе активной застройки города, рядом с яблоневыми садами. Летом на 50% выросла скорость мобильного интернета для 23 тыс. жителей Советского района и на 30% – для жителей микрорайона «Ключи» на левом берегу Воронежа. В октябре скорость мобильного интернета МТС увеличилась в Центральном и Коминтерновском районах города, в том числе на набережной, в районе Областной детской больницы и Воронежском центральном парке.

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