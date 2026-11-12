«М.Видео»: продажи аэрогрилей в России выросли почти в 4,6 раза за девять месяцев 2026 года

ПАО «М.видео», мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских ПВЗ, проанализировал динамику российского рынка аэрогрилей за январь — сентябрь 2026 г. По данным аналитической компании ICMR (ex «ГФК-Русь»), продажи достигли 4,16 млн устройств на сумму 30,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рынок вырос на 355,8% в натуральном выражении — почти в 4,6 раза, и на 279,7% в денежном — почти в 3,8 раза. Средняя цена проданного аэрогриля снизилась на 16,7%, до 7,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Количество покупок растет быстрее денежного оборота: аэрогрили становятся доступнее и привлекают более широкую аудиторию. Покупатели выбирают устройства для повседневного приготовления разных блюд с небольшим количеством масла и возможностью сократить активное участие в готовке.

Лидером российского рынка аэрогрилей в денежном выражении среди брендов, представленных в исследовании, стала Xiaomi. Второе место занимает Tefal. В первую пятерку также входят Weissgauff, Demiand и устройства без указанного бренда. Совокупно на эти четыре бренда и безбрендовые модели приходится около 40% продаж в деньгах, на остальных участников — около 60%. Такая структура отражает разнообразие предложения и отсутствие одного доминирующего игрока.

В натуральном выражении структура рынка отличается. На устройства без указанного бренда приходится 12,5% проданных аэрогрилей, далее следуют Xiaomi, Weissgauff, Tefal и Demiand. Более высокая денежная доля Tefal и Demiand по сравнению с их долей в количестве продаж указывает на более высокую среднюю стоимость приобретаемых устройств этих брендов. Безбрендовые модели и Weissgauff, напротив, представлены в более доступном сегменте относительно средней цены рынка.

В рыночную тройку самых продаваемых моделей по количеству устройств вошли: Demiand DK-2400, Xiaomi MAF10 (BHR7357 / BHR7358EU), Xiaomi Dual Zone 10L (BHR07SGEU / MAF-D1001).

В «М.Видео» в топ-5 аэрогрилей по количеству продаж вошли Hi HAF410, Carrera № 450, Tefal EY145810, Carrera № 675 и Tefal EY505D15.

Николай Семенов, руководитель департамента малой бытовой техники компании «М.Видео»: «Рост спроса на аэрогрили мы связываем с сочетанием доступности техники и интереса к удобному приготовлению еды дома. Для покупателей важна возможность упростить ежедневную готовку, сохранив разнообразие домашнего меню. Снижение средней цены покупки делает эту технику доступной для более широкого круга потребителей. Социальные сети могли дополнительно усилить интерес к категории. Видеорецепты наглядно показывают возможности аэрогрилей, а вирусные мемы привлекают внимание и побуждают узнать об устройствах больше. Мы рассматриваем его как дополнительный стимул интереса, который поддерживается практической пользой техники и более доступной средней ценой покупки».