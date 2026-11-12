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«М.Видео» завершила процедуру размещения по закрытой подписке в полном объеме — 100% акций выкуплены

ПАО «М.Видео», мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских ПВЗ, объявил о завершении размещения акций по закрытой подписке. Все 500 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска выкуплены по цене 49,90 руб. за акцию. Таким образом, размещено 100% предусмотренного объема. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Решение о проведении допэмиссии по закрытой подписке было одобрено годовым Общим собранием акционеров 19 июня 2026 г. Дополнительный выпуск был зарегистрирован Банком России 12 августа 2026 г. под номером 1-02-11700-A-005D. Цена размещения была определена решением Совета директоров от 17 сентября 2026 г. и являлась единой, в том числе для акционеров, реализовавших преимущественное право приобретения акций.

Допэмиссия по закрытой подписке является заключительным этапом ранее объявленного процесса дофинансирования «М.Видео» и позволяет отразить предоставленное компании финансирование в распределении долей акционеров. Финансирование в рамках допэмиссии предназначено для развития основных направлений деятельности «М.Видео» и реализации стратегии трансформации компании в мультикатегорийный маркетплейс с собственной розничной сетью, партнерскими пунктами выдачи заказов и постаматами.

В рамках допэмиссии по закрытой подписке акционерам, которые голосовали против увеличения уставного капитала или не участвовали в голосовании, было предоставлено преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально их долям. Круг обладателей такого права определялся на 26 мая 2026 г. Период его реализации начался 22 сентября и завершился 5 ноября 2026 г.

Оплата размещенных акций осуществлялась в рублях в безналичном порядке. Условия допэмиссии по закрытой подписке также предусматривали возможность оплаты путем зачета денежных требований к ПАО «М.Видео».

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