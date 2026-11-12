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Подтверждена совместимость «Аврора Браузера» с сертификатами SafeTech CA

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о совместимости браузера для операционной системы «Аврора» с сертификатами, выпускаемыми корпоративным центром сертификации SafeTech CA от российского разработчика решений для построения надежной PKI-инфраструктуры SafeTech Lab. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

Тестирование, в ходе которого были проверены пользовательские сценарии, проводилось в «Аврора Браузере 2.2.1.0», установленном на устройстве на базе ОС «Аврора 5.2.1».

Совместимость позволяет использовать сертификаты SafeTech CA в «Аврора Браузер» в сценариях, в которых требуется обеспечение дополнительных мер защиты передаваемых данных от устройства к серверу при работе с корпоративными веб-сервисами.

«Аврора Браузер» доступен для устройств на базе ОС «Аврора» версии 5.1 и выше в национальном магазине приложений RuStore для ОС «Аврора». Он пришел на смену браузеру для ОС «Аврора 4», основанному на движке Gecko.

Безопасность работы в приложении обеспечивается встроенными механизмами ОС «Аврора», включая изолированный запуск в песочнице и проверку подписи приложения. Это защищает пользователей и их данные от широкого спектра угроз. Возможность обновления браузера через RuStore гарантирует, что пользователи всегда получают актуальную версию с закрытыми уязвимостями. Это особенно важно для корпоративных пользователей, которые работают на устройствах под управлением ОС «Аврора».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Совместимость SafeTech CA с «Аврора Браузер» открывает новые возможности для безопасного доступа к корпоративным веб-ресурсам в рамках внутреннего контура организации. Наша задача — создавать надежный инструмент для работы в сети и вместе с партнерами развивать экосистему российских решений», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Вместе с технологическими партнерами мы создаем доверенную платформу для цифровой экономики России. Устойчивость бизнеса в любой отрасли зависит от технологической независимости его ключевых систем. Экспортные ограничения и решения зарубежных ИТ-компаний стали инструментами давления на российскую экономику. В этих условиях компании должны иметь возможность менять платформу, сохраняя доступ сотрудников к рабочим сервисам. Теперь российские компании, использующие SafeTech CA, могут работать с внутренними веб-сервисами в Аврора Браузере на устройствах под управлением ОС «Аврора» и по-прежнему пользоваться своим центром сертификации. Это один из ключевых элементов инфраструктуры доверия компании», — сказал Павел Эйгес, генеральный директор «Открытой мобильной платформы».

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