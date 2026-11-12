CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

«Руцентр» выводит на рынок облачную инфраструктуру

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» расширяет портфель инфраструктурных услуг и выходит в сегменты IaaS, PaaS и SaaS, продолжая линейку доменной инфраструктуры, защищенного хостинга и выделенных серверов. Ключевой акцент нового направления — безопасность, отказоустойчивость, геораспределенность и соответствие регуляторным требованиям, которые для бизнеса сегодня являются ключевым условием выбора провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Новое направление в «Руцентре» включает облачные серверы, защищенные серверы под требования 152-ФЗ, отказоустойчивые кластеры баз данных MySQL и PostgreSQL, готовые к работе кластеры Kubernetes, S3-хранилище, сетевые диски, виртуальные сети с плавающими IP и расширенные опции резервного копирования. Для задач в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, требующих параллельных вычислений, доступны конфигурации с GPU. Модель оплаты построена по принципу pay-as-you-go и позволяет платить за фактически использованные ресурсы. Премиальным клиентам «Руцентр» предлагает ранний доступ с тестовым балансом, консалтинг в разработке плана миграции и переносе текущих проектов.

Защищенные облачные серверы под требования 152-ФЗ имеют уровень защищенности до УЗ-1, сертифицированные средства безопасности, систему обнаружения вторжений и инструменты анализа уязвимостей, антивирусную защиту и защиту от DDoS-атак. Повышенные стандарты безопасности ЦОД, система управления инцидентами и политики резервного копирования дополняют контур отказоустойчивости — безопасность в «Руцентре» выстроена как базовый слой сервиса.

«Бизнес сегодня выбирает не просто вычислительные мощности, а предсказуемую инфраструктурную среду, в которой безопасность, соответствие требованиям и управляемость встроены в базовый уровень сервиса. Запуск облачного направления в «Руцентр»е является логическим продолжением многолетней экспертизы компании в доменном и хостинговом бизнесе», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента инфраструктурных сервисов «Руцентра».

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

В настоящее время облачная инфраструктура в «Руцентре» находится на этапе закрытого тестирования. Корпоративные заказчики могут получить доступ к тестовому контуру через персонального менеджера «Руцентра». Общедоступный запуск облака запланирован до конца 2026 г.

Облачное направление развивает накопленную инфраструктурную экспертизу «Руцентра». Помимо этого, компания представляет аренду выделенных серверов с GPU и защищенный хостинг с интегрированной L7-защитой. «Руцентр» работает с цифровыми активами бизнеса и государства с 2000 г. и сегодня обслуживает 72% крупнейших компаний России по выручке. Компания обеспечивает работу ключевых онлайн-сервисов, банков, платежных сервисов, медиа, ритейла, маркетплейсов, операторов связи и госсектора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

2ГИС радикально решил проблему общественного транспорта. Больше не получится проехать нужную остановку

В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

Взломан сервер производителя БПЛА для армий Украины и Германии

Утром СОРМ, вечером лицензия. В России готовят новые требования к операторам связи, которые дорого обойдутся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще