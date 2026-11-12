«Рувики» и Музей Банка России объявили о сотрудничестве

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко: «В современном информационном потоке особенно важна надежность источников. Сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов «Рувики». Для нас важно, чтобы пользователи получали не только доступную, но и проверенную специалистами информацию».

Главный историк Банка России Александр Бугров: «В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с «Рувики» позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности».

Материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.