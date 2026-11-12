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T2 AdTech обеспечил брендам 16 млрд показов рекламы за год

T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги первого года работы рекламной платформы T2 AdTech. За год средний бюджет рекламной кампании на платформе увеличился в 1,5 раза – до 442 тыс. руб., а количество рекламных показов на одну кампанию выросло на 67%. За этот период партнерская сеть T2 AdTech выросла в 2,2 раза. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Больше всего средств на продвижение через T2 AdTech направили компании из сферы фармацевтики и здоровья. В пятерку лидеров по объему вложений также вошли производители товаров массового потребления, телеком-компании, ритейл и электронная коммерция, медиа и развлечения. Быстрее всего за год увеличились вложения ресторанного бизнеса и сервисов доставки еды – на 114%. Также заметно выросли бюджеты рекламодателей из сферы продуктов массового потребления – на 70%.

Основной площадкой для размещения рекламы стали мобильные приложения – на них пришлось почти 58% рекламного бюджета. Чаще всего рекламодатели направляли пользователей на собственные сайты и лендинги (55% кампаний) или карточки товаров на маркетплейсах и e-commerce-площадках (25%). Преобладание собственных сайтов и лендингов может говорить о стремлении брендов сохранять прямой контакт с потенциальными клиентами и снижать зависимость от сторонних ресурсов.

T2 AdTech позволяет оперативно учитывать изменения в интересах аудитории: профиль пользователя обновляется не позднее чем через 300 секунд после совершения действия. Это помогает поддерживать актуальность данных, на основе которых рекламодатели настраивают кампании. Среди наиболее востребованных параметров таргетинга – возраст, интересы и образ жизни. Чаще всего рекламодатели нацеливают кампании на женщин 25-44 лет из Москвы и городов-миллионников, интересующихся семьей и детьми, путешествиями и праздниками. При этом растет востребованность таргетингов, учитывающих конкретные задачи потребителя в моменте, интересы и образ жизни.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech, сказал: «За первый год выручка T2 AdTech выросла на 34%. За это время платформа прошла путь от нового инструмента, который рекламодатели тестировали, до полноценного решения, на которое закладывают бюджеты. Этому способствовали расширение рекламного инвентаря, развитие кросс-сервисных кампаний и инструменты работы с аудиторией, включая ретаргетинг. Следующий этап – повышение отдачи от рекламных инвестиций и развитие T2 AdTech в логике брендформанса, чтобы компании могли оценивать результат рекламы на всем пути».

Бренд T2 AdTech был запущен в ноябре 2025 г. Тогда новое стратегическое направление объединило все активы компании на рекламном рынке. Решения построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, технологий ИИ, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря, включая ресурсы ГК «Ростелеком». Для рекламодателей и агентств T2 AdTech предлагает full-service-формат: команда сопровождает кампанию на всех этапах, от разработки решения и подбора аудитории до размещения рекламы и анализа результатов.

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