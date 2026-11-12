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Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов

Wildberries (входит в группу RWB) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания «Элекснет» начинает тестирование новой услуги — оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформления заказа. При получении заказа в ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру. А уже после осмотра или примерки товара — подойти к платежному терминалу, открыть приложение Wildberries и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала. Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера. При желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа.

По итогам пилота компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.

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