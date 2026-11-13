Доля рекламных расходов продавцов Ozon на продвижение с оплатой за клик снизилась на четверть

Ozon сравнил показатели инструментов товарного продвижения на платформе за первые девять месяцев 2026 г. с аналогичным периодом 2025 г. Количество рекламных заказов на продавца выросло, а доля рекламных расходов снизилась как в инструментах с оплатой за клик, так и с оплатой за заказ Об этом CNews сообщили представители Ozon.

За 9 месяцев 2026 г. число покупателей на Ozon увеличилось на 20% и превысило 73 млн человек. В среднем активный покупатель за год уже совершает на платформе 51 заказ - частотность выросла на 53%. Общий оборот заказов (GMV) у продавцов вырос на 43% год к году. По мере роста площадки Ozon продолжает упрощать работу продавцов: обновляет базу знаний, совершенствует инструменты аналитики и продвижения, улучшает таргетинг, в том числе за счет автоматизации. Совокупность факторов привела к снижению показателя ДРР (доля рекламных расходов), то есть продвижение товаров обходится продавцам дешевле, чем годом ранее. Например, в инструментах с оплатой за клик (CPC) этот показатель снизился на 27%.

Одновременно вырос интерес к самому формату CPC: его стали использовать на 30% больше продавцов, а на каждого из них пришлось более чем вдвое больше рекламных заказов, чем год назад.

Оплата за клик в целом остается более популярной моделью рекламы: CPC-инструментами воспользовалось больше продавцов, чем инструментами с оплатой за заказ (CPO). Однако и в CPO выросло число продавцов, использующих инструменты с оплатой за заказ – рост составил 36% год к году, благодаря новому продукту «Оплата за заказ» (все товары), где селлеры могут продвигать сразу все товары по низким ставкам. Доля рекламных расходов в CPO в целом снизилась на 38%.