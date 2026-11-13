Еще 49 сел в Саратовской области обеспечили связью и интернетом по федеральной программе

Более 13 тыс. сельчан получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Сеть оператора охватила села, поселки и деревни с населением от 51 до 614 человек. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» при поддержке министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в 49 малых населенных пунктах, расположенных в 25 районах региона. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Вольский районы.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/с. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы и при необходимости учиться и работать удаленно.

«Благодаря поддержке федеральных программ мы системно устраняем цифровое неравенство в саратовской глубинке. Даже в самых малочисленных уголках области теперь доступна наша связь, например в селе Песчаный Умет, где насчитывается порядка полусотни жителей, или в поселениях с населением до двухсот человек, среди которых Кологреевка, Ромашовка, Киевка, Кокурино, Дьяконовка, Сбродовка, Калинино, Софьино, Ильмень, Молоденки», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Кроме того, современная связь открывает новые возможности для развития локального туризма и краеведения. Теперь путешественники могут делиться впечатлениями во время поездки из старинного села Нестерово (Ершовский район), основанного в 1850 г. переселенцами из Швейцарии, и из Нижней Покровки (Перелюбский район), где в 1918 г. шли бои дивизии Василия Чапаева. Мобильный интернет оператора также появился в селе Карамыш (Красноармейский район) на берегу одноименной реки, упомянутой еще в летописях 1223 г.

В Саратовской области абоненты в сельской местности уже сравнялись по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 32 ГБ в месяц. При этом лидерами по потреблению интернета чаще всего становятся населенные пункты с небольшим числом жителей. Так, за последний месяц в селах Верхняя Чернавка Вольского района, Кринички Самойловского района и Ириновка Новобурасского района на одно устройство в сети оператора в среднем приходилось от 167 до 208 ГБ.