CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 49 сел в Саратовской области обеспечили связью и интернетом по федеральной программе

Более 13 тыс. сельчан получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Сеть оператора охватила села, поселки и деревни с населением от 51 до 614 человек. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» при поддержке министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в 49 малых населенных пунктах, расположенных в 25 районах региона. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Вольский районы.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/с. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы и при необходимости учиться и работать удаленно.

«Благодаря поддержке федеральных программ мы системно устраняем цифровое неравенство в саратовской глубинке. Даже в самых малочисленных уголках области теперь доступна наша связь, например в селе Песчаный Умет, где насчитывается порядка полусотни жителей, или в поселениях с населением до двухсот человек, среди которых Кологреевка, Ромашовка, Киевка, Кокурино, Дьяконовка, Сбродовка, Калинино, Софьино, Ильмень, Молоденки», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме того, современная связь открывает новые возможности для развития локального туризма и краеведения. Теперь путешественники могут делиться впечатлениями во время поездки из старинного села Нестерово (Ершовский район), основанного в 1850 г. переселенцами из Швейцарии, и из Нижней Покровки (Перелюбский район), где в 1918 г. шли бои дивизии Василия Чапаева. Мобильный интернет оператора также появился в селе Карамыш (Красноармейский район) на берегу одноименной реки, упомянутой еще в летописях 1223 г.

В Саратовской области абоненты в сельской местности уже сравнялись по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 32 ГБ в месяц. При этом лидерами по потреблению интернета чаще всего становятся населенные пункты с небольшим числом жителей. Так, за последний месяц в селах Верхняя Чернавка Вольского района, Кринички Самойловского района и Ириновка Новобурасского района на одно устройство в сети оператора в среднем приходилось от 167 до 208 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

2ГИС радикально решил проблему общественного транспорта. Больше не получится проехать нужную остановку

В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

Взломан сервер производителя БПЛА для армий Украины и Германии

Утром СОРМ, вечером лицензия. В России готовят новые требования к операторам связи, которые дорого обойдутся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще